Tres varoncitos, primeros en nacer en la capital en 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una joven pareja comenzó el año 2020 con el milagro de la vida. Nació su primogénito. Eran las 12:12 AM del 1 de enero cuando en los hogares se festejaba el inicio de un nuevo año, pero en la Sala de Labor y Parto del Hospital Materno Infantil la joven Julissa Duarte, de 19 años, daba a luz a un varoncito mediante parto natural.



El bebé fue el primer hondureño en nacer en el 2020 y pesó seis libras. EL HERALDO visitó la sala donde se encontraba la madre primeriza y tenía a su bebé en brazos.



El retoño estaba despierto y movía sus frágiles manos, mientras su madre lo miraba con ternura. La mamá del niño anunció que decidieron bautizar al bebé con el nombre Christofer Mateo.



Ellos proceden del valle de El Zamorano, municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.



La joven madre comentó que está feliz por el nacimiento de su hijo y que lo van a cuidar mucho. El padre del pequeño, Gustavo Obando, ingresó a la sala y por primera vez vio a su hijo, en ese instante se emocionó y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. El muchacho abrazó a su pareja y besó a Christofer, estaba muy feliz.

Hospital San Felipe

Tres minutos después, en el Servicio de Maternidad del Hospital San Felipe, a las 12:15 AM nació otro hombrecito.



El menor pesó 6.2 libras y vino al mundo mediante parto natural, es el tercer bebé de su madre Sayra Pérez, de 30 años.



“Las enfermeras terminaron de contar para el nuevo año y en eso me subieron a la camilla de parto, en 15 minutos nació mi hijo, me sentí muy feliz cuando me pusieron a mi bebé en mi pecho”, expresó la madre.



Manifestó que le agradece a Dios porque no tuvo ninguna complicación en su parto.



“Me siento muy bendecida, mi niño es una bendición en mi vida, tengo los mejores planes para él, le pido a Dios que me lo haga crecer en salud, en amor y en sabiduría, que sea un niño bueno”, aseguró.



Ella comentó que eligió el nombre de Juan por su abuelo y el padre eligió Fernando en honor a un hermano de él. “Voy a dedicarme a cuidar a mis tres niños, las hermanitas ya quieren verlo y jugar con él”, contó la señora. Ellos proceden de la colonia San Miguel.

Vea: Unos 92 mil extranjeros transitaron por Honduras irregularmente en los últimos seis años

IHSS

Mientras que en el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a las 5:55 AM nació un robusto varón que también vino al mundo por parto natural.



Los padres del bebé lo esperaban para el 13 de enero, pero el pequeño quiso venir al mundo antes. “Nos dimos el abrazo con la familia a las 12:00 AM y 20 minutos después se me rompió la fuente y me ingresaron”, contó Siryi Arrazola, de 28 años. El bebé fue llamado Leonardo Jair y pesó 9.3 libras.



“Me siento muy feliz que tengo a mi bebé y todo salió bien, todo lo pusimos en manos de Dios”, comentó con alegría José Osorto, papá de Leonardo.



Él aseguró que sus vidas cambiarán con la llegada de su bebé. Ellos residen en la colonia Villa de San Miguel de la capital.

Dos niñas nacieron en el Catarino Rivas de SPS

En el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula nacieron dos niñas el

1 de enero. La primera en llegar a este mundo fue Valery Samanta, quien nació a la 1:52 AM.

La pequeña pesó 5.2 libras y una talla de 44 centímetros. Su madre es originaria de San Pedro Sula. Mientras que a las 3:56 AM nació otra niña a quien nombraron Victoria Gisell.

Al nacer la pequeña pesó 6.3 libras y con una talla de 48 centímetros. La madre de la bebé es originaria de Santa Bárbara.