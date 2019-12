Ramón Matta Waldurraga está en manos de la Interpol, confirma familia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El hondureño Ramón Matta Waldurraga se encuentra bajo la custodia de la Interpol luego de ser requerido en un aeropuerto de Colombia.



En conversación con EL HERALDO, un familiar cercano de Matta Waldurraga, aseguró que "nadie le ha tomado ningún tipo de declaración, mucho menos de narcóticos ni nada de eso".



"Él de Estados Unidos sale para Colombia. No es que él ande huyendo de la justicia de Honduras", aseveró.



También comentó que Matta Waldurraga "salió de Colombia cuando inició su proceso en Estados Unidos y es Estados Unidos el que lo tiene que regresar a Colombia".



"El proceso que él tiene en Honduras es por lavado de activos, no es por narcotráfico, igual el de Estados Unidos no es por eso, fue por conspiración", reafirmó.

LEA: Las 10 imágenes más impactantes del año en Honduras