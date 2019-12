Ebal Díaz sobre la Maccih: “Habrá un convenio más amplio y fuerte”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció que junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) se construirá un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción.



“El Presidente de la República aspira a que a través de la creación de un sistema más amplio y medible, Honduras sea vanguardista en transparencia y lucha contra la corrupción”, expresó el alto funcionario.

Díaz forma parte de la delegación del gobierno que dialoga con personeros de la OEA sobre el destino de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).



Expresó que “habrá un convenio más amplio que articule a todas las instituciones y cree sinergia, y coordinación entre las mismas, buscando su fortalecimiento y no su sustitución.

Nuestra confianza es que en esta nueva etapa construiremos algo más fuerte, más amplio y buscando como fin primordial el fortalecimiento de las instituciones”.



Al ser consultado sobre el papel que jugarán los diputados en este nuevo proceso, señaló que “el Congreso Nacional tendrá su espacio de análisis en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

El ministro de la Presidencia aseguró que confió en la buena voluntad entre el gobierno del Presidente así como del secretario general de la OEA, para lograr avanzar el fortalecimiento de la democracia en Honduras a través de este convenio más amplio.



Sobre si los operadores de justicia están listos para caminar solos, expresó que “me parece que no es justo calificar al Ministerio Público y al Poder Judicial como dependientes de la Maccih, no es sano para un país fomentar la dependencia y no es ni fue esa la intención con la Maccih, siempre ha sido el fortalecimiento institucional”.