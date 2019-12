Lluvias dejan caos en el litoral atlántico de Honduras; suspenden vuelos en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- Las fuertes lluvias en el litoral atlántico de Hondyras han dejado caos en varias comunidades, principalmente donde hay ríos cerca. Además, las autoridades tuvieron que suspender los vuelos en el Aeropuerto Golosón, en La Ceiba, Atlántida.



La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió alerta verde para cinco departamentos del país. Colón, Atlántida, Yoro, Islas de la Bahía y Cortés estarán en vigilancia por las próximas 72 horas tras el ingreso de un frente fríoque ingresó el miércoles al país.



Desde ayer en horas de la tarde se registraban lluvias en la zona, mientras Copeco dijo que realizaba monitoreo en los ríos Leán, Cangrejal y Danto, en La Ceiba.



En esta misma ciudad fueron suspendidos los vuelos debido a la poca visibilidad y fuertes vientos.

"Tenemos las operaciones cerradas ya que las condiciones no nos han permitido el ingreso y salida de las aeronaves. Se pudo abrir por lo menos una hora en la mañana, pero las condiciones no han sido favorables y se mantiene. Hemos tenido que mantener cerrado para el ingreso de aeronaves en el Golosón", dijo Edwin Zelaya, controlador aéreo del aeropuerto Golosón.



El experto dijo que para que los vuelos ingresen y salgan del aeropuerto deben tener una visibilidad de tres kilómetros y los informes meteorológicos indican que no hay condiciones.

Así amaneció la capital de Honduras con el ingreso del frente frío. Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.







Copeco dijo que la poco visibilidad afectará esta zona entre este jueves y viernes, mientras el frente frío afectará al país hasta la próxima semana.



Al menos 12 vuelos han sido cancelados en las últimas horas, mientras los turistas se encuentran retenidospor el clima.

