Más de 200 mil personas se quedaron sin vacunarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 200 mil personas de las poblaciones en riesgo no se vacunaron contra el virus de la influenza y están desprotegidas. Los grupos que no demandaron la vacuna en su totalidad fueron mujeres embarazadas, adultos mayores y algunos trabajadores de la salud.



Esas personas que no se protegieron deberán esperar hasta el mes de mayo de 2020 para protegerse contra el virus cuando comience la Campaña Nacional de Vacunación.



EL HERALDO conoció que ya no hay existencia disponible de vacunas en la mayoría de centros de salud, por lo que en este año ya no se pueden proteger.

Vea: Sectores de SPS que no tendrán energía este jueves 19 de diciembre



“Todas las vacunas que el país adquirió, que fueron más de un 1,500,000, fueron aplicadas, pero en esos grupos en riesgo, si sumamos las embarazadas que no se vacunaron, los adultos mayores, algunos trabajadores de salud, estamos hablando de más de 200 mil personas en grupos en riesgo que no fueron protegidas porque no demandaron la vacuna”, informó a EL HERALDO la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ida Berenice Molina.



Agregó que se logró la meta de cobertura del 95 por ciento en los enfermos crónicos y trabajadores de las granjas avícolas. Mientras que en las embarazadas se logró un 70 por ciento, en los adultos mayores un 68 por ciento y en trabajadores del área de la salud un 82 por ciento.



“El desafío para el año de 2020 es que esas coberturas de vacunación sean mejores en esos grupos que están en mayor riesgo de enfermarse y morir”, afirmó Molina.



En este año se han infectado más de 300 personas con el virus y en 2018 hubo 450 casos con el virus. En 2019 se registra una víctima mortal por la enfermedad.