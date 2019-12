“La unidad del PL, piedra angular para unir a la oposición”

El Heraldodiario@elheraldo.hn

tegucigalpa

Aunque se ha conformado una nueva coalición de unidad de oposición, la piedra angular de esa alianza dependerá de la unidad del Partido Liberal, consideró el abogado Arístides Mejía, quien ha vuelto a las filas de este instituto político tradicional y busca convertirse en precandidato presidencial.

El exmagistrado del disuelto Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra organizando un movimiento a lo interno del partido de la insignia rojiblanca. He aquí la plática con EL HERALDO.

¿Cuál es el recibimiento que le dio el Partido Liberal?

He tenido un recibimiento extraordinario como la persona que regresa a su propia casa, como el migrante que tuvo que irse a trabajar a los Estados Unidos y regresa a su país y, por supuesto, no ha perdido su identidad y nacionalidad; he sido liberal toda la vida. El recibimiento ha sido tan bueno que estoy conformando un movimiento que va por la unidad y se ha ido fortaleciendo por la adhesión de líderes de los distritos en Tegucigalpa, tanto de liberales como de Libre en San Pedro Sula.

¿Tiene más simpatía por el oficialismo del Partido Liberal o con la facción que han denominado como el lado oscuro?

Entro al partido sin haber participado por haber estado ausente en esos conflictos internos y vengo con la mentalidad de que debemos dejar eso de lado porque esa división si persiste va a enterrar en la próxima elección al partido y hay que salvarlo de eso. Tengo buenas relaciones con todos, con unos y otros me he reunido en los últimos dos meses, con cualquiera hablo y saludo.

¿Se considera un tránsfuga al haber estado en Libre, luego con Nasralla y ahora volvió de nuevo con los liberales?

No, de ninguna manera porque yo salí del partido forzado por las circunstancias de 2009 que causó mucho perjuicio. Vuelvo al Partido Liberal porque creo que esas circunstancias han sido superadas y creo que es el único que puede conducir a la nueva victoria a la oposición.

¿Estaría dispuesto a formar parte de esta nueva coalición de unidad opositora?

En esto de la unidad no tengo ninguna diferencia con Salvador Nasralla o Manuel Zelaya; tenemos diferencias en cuanto a la forma de pensar, los métodos, a otras cosas de ese orden. La unidad solo se puede dar si cada uno se despoja de sus intereses mezquinos y piensa primero en el país y eso es lo que yo aportaría de integrarme a esto y si me llaman con todo gusto para tratar de orientar con mis ideas. Hay que buscar una buena estrategia