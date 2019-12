Moreno se declara listo para asumir la jefatura de las Fuerzas Armadas

Y. Bustillo/A. Lagos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las generaciones futuras de las Fuerzas Armadas (FF AA) ascendieron el miércoles a su grado inmediato superior, entre ellos, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), ahora general de división, Tito Livio Moreno Coello.

Los ascensos se realizaron en el marco del 194 aniversario del Ejército, celebrado en el Campo de Parada Marte, al suroeste de la capital.

Al evento asistieron el presidente de la República, Juan Orlando Hernández y los presidentes del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y del Poder Judicial, Rolando Argueta.

Junto a ellos estuvo el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Fredy Díaz; el actual jefe del EMC, general de división René Orlando Ponce Fonseca, la Junta de Comandantes e invitados especiales.

Moreno Coello ascendió de general de brigada a general de división y el anuncio lo hizo el propio mandatario Hernández.

El nuevo jefe del EMC en su discurso manifestó que las FF AA son una institución seria, disciplinada, jerarquizada y subordinada a las autoridades legalmente constituidas.

“En este momento de incertidumbre, reafirmamos todo nuestro compromiso y deber en apoyar todas las actividades que realiza el señor Presidente constitucional de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, abogado Juan Orlando Hernández Álvarado”, destacó.

En total fueron 344 oficiales de las diferentes fuerzas de la institución castrense que fueron ascendidos y recibieron condecoraciones y distintivos.

De teniente coronel a coronel o su equivalente fueron ascendidos 35 oficiales; de mayor a teniente coronel o su equivalente 16 oficiales; de capitán a mayor 58 oficiales; de teniente a capitán 84 oficiales y de subteniente a tenientes 151 efectivos.

Entre los condecorados estaba Ponce Fonseca, quien recibió la medalla Gran Cruz de las FF AA y la medalla al mérito I Clase, la recibió el subjefe del EMC, general de división Edgar Wilfredo Caballero Espinoza. De igual forma se reconoció el desempeño de otros oficiales al servicio de la institución armada.

Soldado

“General Ponce Fonseca, he tenido la fortuna de trabajar con un extraordinario soldado. Pocos días faltan por terminar su misión, pero me siento honrado de haber trabajado con usted”, expresó el presidente Hernández, en su discurso, como despidiéndose del saliente jefe del EMC. Al instante el mandatario se refirió al nuevo jefe del EMC.

“Le he solicitado al general Tito Livio Moreno para que me acompañe como el primer soldado activo de las Fuerzas Armadas”. Detalló que “con él he hablado de los desafíos de la mutación del crimen organizado y esto va con la revisión de estrategias de seguridad”.

Hernández afirmó que el territorio, soberanía y honor del pueblo no estará en peligro. Al mismo tiempo se quejó que “no podemos desconocer el ataque sistemático a las instituciones públicas y hasta a las iglesias porque lo que buscan es cambiar los valores y más sistemático, a la economía y a la desinformación”.

El Presidente pasó revisión a la tropa y al mismo tiempo saludó a todos los soldados. Por su parte, el actual jefe del EMC de las FF AA resaltó las labores que se han desarrollado en las diferentes tareas que les ha asignado el mandatario. “Todas esas tareas satisfactoriamente las hemos cumplido a cabalidad”, afirmó. El 20 de diciembre próximo será el traspaso de mando en las FF AA.

Ponce Fonseca, al cumplir los dos años en el cargo y los 35 de servicio, junto a la promoción 21 pasarán a retiro. Ese mismo día, el mando de la institución militar lo asumirá el general Moreno Coello, quien permanecerá en el cargo hasta el 20 de diciembre de 2021