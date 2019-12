A ocho años del vil asesinato de Landaverde, hechores siguen libres

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace ocho años Alfredo Landaverde fue asesinado. Este sábado su familia lo recuerda como un hombre ejemplar, la sociedad como un hondureño íntegro y valiente; mientras los operadores de justicia ven el crimen con indiferencia.

Tras su asesinato el 7 de diciembre de 2011, las autoridades del Ministerio Público dijeron que llevarían ante la justicia a los responsables, sin embargo, solo acusaron a Marvin Noel Andino Mascareño, uno de los sicarios.

No obstante, los que pagaron la muerte, los que la planificaron y los demás que la ejecutaron siguen libres. Un informe investigativo dice que el crimen lo ejecutó una banda de oficiales de policía al servicio del narcotráfico.

En el documento se mencionan nombres de uniformados con parientes en el Ministerio Público. Incluso algunos de estos oficiales todavía siguen activos en la institución policial.

Revelación

En marzo de 2017, el narcotraficante Devis Leonel Rivera -ahora informante de la DEA- declaró en una corte de Nueva York que su organización- Los Cachiros- había participado en el asesinato de al menos 78 personas, entre ellas Landaverde, quien además de secretario del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, fue asesor de la Secretaría de Seguridad.

A pesar de que la punta del hilo a tirar para llegar a los asesinos materiales e intelectuales del crimen contra Landaverde está en Nueva York, las autoridades hondureñas no han dado señal de halar esa punta.

Se menciona que unos cinco grupos relacionados promovieron el asesinato y eso fue declarado en Nueva York, dijo Hilda Caldera, viuda de Landaverde.

“Las pruebas están allá. Las necesitamos. El Ministerio Público que vaya y las busque. Porque si las está pidiendo oficialmente nunca va a obtener mayor cosa. Es que hay cantidad de pruebas, cantidad de todo tipo, ahí está la luz”, expresó.

Sobre la negligencia de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, manifestó: “Yo creo que no podemos hacernos los locos con este caso, ¿por qué no lo resuelven pues? ¡Mmm! ¿Por qué no lo resuelven?, está fácil ahorita, las pruebas están en Estados Unidos. ¿Usted cree que los narcos es que solo dicen?, nooo... ellos tienen pruebas”.

Recordó que hace unos días fue a la Fiscalía a ver cómo iba la investigación y le manifestaron que un grupo de fiscales, ya sea de homicidios o delitos comunes, viajaría a Estados Unidos, pero no le dijeron cuándo.

EL HERALDO llamó vía teléfono a los encargados de Relaciones Públicas de la Fiscalía para conocer sobre este caso, sin embargo, no contestaron.

“¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Dónde están los responsables?”, preguntó el sacerdote Marcos Reynieri, recordando a Landaverde; interrogantes que el Ministerio Público debe responder.

La razón

Landaverde cuestionó con hidalguía la actitud y la vinculación de los operadores de justicia con los narcotraficantes. “El país está al borde de un desastre por la corrupción en el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, en la Corte, en los partidos políticos… Y hay empresarios narcos.

¿No saben ustedes los nombres de los 14 empresarios del norte que están lavando activos con el narcotráfico y que tienen sociedad con los narcos? Son empresarios que trabajan con el gobierno, y con el gobierno anterior y con el otro gobierno”.

“Todos sabemos quién es el jefe del crimen organizado en su municipio, en su aldea, en su ciudad, todos sabemos qué personalidades de Honduras, de los partidos políticos, se reúnen con los jefes del crimen en San Pedro, en La Ceiba, en Roatán”.

El crimen organizado “es un aparato con todas las de ley, incluyendo inteligencia y reclutando militares y policías que tienen preparación y pilotos de las Fuerzas Armadas de Honduras han sido capturados trabajando para el crimen colombiano”.

Él llamó no solo a limpiar la Policía, sino también a la Fiscalía, la Corte Suprema. “No me vengan con cuentos a mí, hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos”, dijo Landaverde días antes de ser asesinado. No estaba equivocado.