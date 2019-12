Treinta reos se gradúan de primaria en Penitenciaría Nacional de Támara

TÁMARA, HONDURAS.-Un total de 30 privados de libertad recibieron su título de educación primaria este viernes en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.



"Afuera uno no pude estudiar y aquí me metí a primer grado y hoy ya terminé sexto y el otro año comienzo el colegio si Dios me permite, aquí podemos aprender muchas cosas buenas, todo es querer hacerlo”, fueron la palabras de don Milton Javier Henríquez, privado de libertad de la tercera edad.

Don Milton es uno de los más de cinco mil reclusos que estudian su educación primaria y secundaria en el sistema penitenciario de Honduras.



El gobierno designó una partida presupuestaria para el suministro de útiles escolares y materiales necesarios para los cursos que imparte el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).



Para garantizar el proceso de reeducación de las personas privadas de libertad, el INP y la Secretaría de Educación con el cual se obtuvo la asignación de maestros en los establecimientos a nivel nacional, dando a los internos la oportunidad de estudiar.

