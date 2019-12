Marlon Escoto: Veo bajo liderazgo en la administración del sistema escolar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exsecretario de Educación, Marlon Escoto, reaccionó ante EL HERALDO sobre la tasa de reprobación del 9% en el sistema educativo y la calificó como preocupante. A continuación sus impresiones:



¿Qué representa para el sistema educativo que más de 161 mil alumnos reprueben?



Entre más reprobados se den, más posibilidades de que existan desertores también se dan. La deserción es uno de los peores males que puede tener el sistema educativo, principalmente en edades tempranas, ya sea primer grado o el tránsito entre sexto y séptimo grado.



Me atrevo a proyectar altos valores de deserción y en los últimos años el país ha acumulado cerca de un millón de personas entre tres y quince años que no están en ningún sistema educativo.



¿Es un porcentaje considerable que el 9% de alumnos de la matrícula activa haya reprobado?



Entre 3% y 4% son valores razonables y tolerables, siempre que la reprobación tenga mecanismos de remediación. El 9% es una tasa demasiado elevada para una población escolar tan vulnerable como la hondureña.



¿Qué significa que cada año en lugar de mejorar los resultados educativos van empeorando?



Se están descuidando los indicadores anuales, semestrales y mensuales del sistema educativo. Veo un desánimo en el sistema y bajo liderazgo en la administración del sistema escolar que no debe esperar al final del año escolar para presentar las estadísticas porque tiene pocas posibilidades de mejora en el proceso.



¿El TPA y la Escuela Vacacional son solución para los estudiantes que reprueban?



La Escuela Vacacional surge para remediar las tasa de reprobación y de posible ausencia de la escuela de niños y jóvenes, pero cuando estos valores se traducen hasta 9% estamos hablando de una alarma de un sistema educativo que no necesariamente un TPA o la Escuela Vacacional vayan a corregir.