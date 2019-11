Misterio rodea presencia de líderes en la convención nacionalista

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A dos días de realizarse la convención del Partido Nacional, en un misterio se ha convertido la presencia de los líderes de corrientes en momentos en que las autoridades del Comité Central (CCPN) hablan de la unidad granítica de este partido de gobierno.

El aspirante presidencial Ricardo Álvarez anunció para hoy una asamblea de líderes para decidir si asistirá o no al encuentro político que se realizará este sábado en Danlí.

El hijo del expresidente Porfirio Lobo, Jorge Lobo, confirmó que su corriente -Todos por el Cambio- no llegará al evento porque sería hacerle el juego al gobierno de Juan Orlando Hernández.

El expresidente Ricardo Maduro dijo que no irá por compromisos médicos. El movimiento Unidad y Esperanza, el que se supone encabezará Nasry Asfura, no ha dicho nada sobre si asistirá o no.

El conductor de la corriente Juntos Podemos, Mauricio Oliva, dijo que no conoce “el programa que tiene la convención, por lo menos no he sido invitado ni siquiera a participar como orador”.

El secretario ejecutivo del CCPN, Luis Colindres, adelantó que todos los líderes fueron invitados