Celin Discua: “El partido tiene que salir unido; se deben lavar los platos sucios”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por seis períodos consecutivos, Celín Discua ha trabajado en El Paraíso para teñirlo de azul.

La convención nacionalista que se desarrollará este fin de semana en Danlí, El Paraíso, lleva el nombre de este político, que se defiende en libertad por estar acusado en el caso Pandora, que refiere al presunto desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Según los nacionalistas, el mérito de este político es que en las últimas tres elecciones llevó a su partido a triunfos significativos en un departamento históricamente liberal.

Su mayor deseo es que los hombres que hoy están distanciados, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, se reconcilien. Este caudillo nacionalista habló con El HERALDO sobre los alcances de la convención:

¿Usted considera que a esta convención deben llegar todos los líderes nacionalistas incluyendo a Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández?

Es una fiesta de nacionalistas, todos tienen que llegar. Me sentiría muy contento y muy alegre que lleguen todos los aspirantes presidenciales. Las invitaciones las hace el Comité Central, para mí (Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández) deberían de llegar y participar. Si yo fuera el Comité Central, los invitaría.

¿Su partido saldrá unido o desunido de este encuentro político?

Es una fiesta. Ojalá que salga unido, aquí deben lavarse los platos sucios. El partido tiene que salir unido.

¿Se considera usted con méritos para que la convención lleve su nombre?

Es un reconocimiento al departamento (de El Paraíso) y al último resultado, que fue cerca de 28 mil votos de diferencia que sacamos.

Pasar en los últimos procesos de un departamento históricamente liberal a uno nacionalista es determinante, ¿ha habido transparencia en los resultados?

Para las elecciones de 2009 sacamos una diferencia de 14 mil votos; en el 2013 sacamos como 12 mil y pico de votos y esta última vez 28 mil. En El Paraíso antes los liberales sacaban cuatro diputados y nosotros dos y ahora la relación es de 3 a 3.

¿Cuántos períodos lleva usted como diputado en el Congreso Nacional?

Ya llevo seis períodos (24 años).

¿No le piensa dar espacio a los nuevos liderazgos?

Creo que va a ser pronto, no he platicado aún con mi familia para tomar una decisión de si me conviene apartarme o no.

