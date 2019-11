El TJE debe tener la última palabra en lo jurídico electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre 60 y 100 empleados serán contratados por el recién creado Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instancia que resolverá los conflictos en las urnas.

Los magistrados de este ente siguen operando en un reducido espacio que les ha prestado el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin herramientas, sin presupuesto, sin edificio propio, pero con voluntad de trabajar.



EL HERALDO conversó con su presidente, Eduardo Enrique Reina. Aquí sus impresiones:



¿Qué ha hecho el Tribunal de Justicia Electoral hasta estos momentos?

Hemos avanzado bastante en la preparación del tema presupuestario, de los diez millones asignados por la ley, eso ya fue presentado de conformidad con los tiempos a Finanzas y estamos esperando respuesta. Igual, tenemos finiquitada la propuesta de presupuesto para 2020 que tendremos que presentar al Congreso.



Ya tenemos dos meses en el Tribunal y es fundamental que recibamos los recursos de Finanzas, porque será la única forma de que de manera independiente y autónoma podamos avanzar. Seguimos funcionando en los espacios del CNE.

Con la preparación de la ley que regulará este órgano, ¿cómo avanza este proyecto?

Hemos estado trabajando en la preparación de la ley con la Comisión de Justicia Electoral, hemos avanzado prácticamente en la mitad de la ley en la parte administrativa.



¿Las resoluciones que emita el TJE serán definitivas o el reclamante podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia?

La idea, como lo dice la ley, es que seamos la última palabra en temas jurídicos electorales. La creación del TJE es que sea la última palabra en temas electorales para ser un tema específico.



¿A cuánto asciende la propuesta de presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral para el año 2020?

Esto dependerá de lo que nos asignen con respecto a los diez millones. Eso será nuestro parámetro y hasta que tengamos la respuesta oficial de Finanzas, que esperamos que no se retrase más, lo pondremos en números más claros al presupuesto de 2020, pero sí ya está estructurado (el presupuesto).



¿Con cuántos empleados contará el Tribunal de Justicia Electoral?

Para dar un número no creo que pasaremos de entre 60 y 100 empleados en tiempos no electorales. En tiempos que el trabajo electoral lo requiera se podrá contratar algún personal.

¿Están justificados en el presupuesto estos empleados?

Sí, sería un tamaño normal. Hemos tomado algunos criterios como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el CNE, el TSC.



Usted dice que ya están terminando de diseñar el tema administrativo, ¿qué implica este trabajo?

Es más o menos lo que será la estructura orgánica del Tribunal, cuáles dependencias serán las necesarias, cuáles son las atribuciones del pleno de magistrados, de la presidencia, de la secretaría, las normas básicas.