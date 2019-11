Enfrentados los empresarios y gobierno por Infop

Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, advirtió que no aportarán al Infop si no hay reformas, mientras que Carlos Madero, secretario de Trabajo, llamó a dialogar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las ansiadas reformas al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantienen enfrentados a los empresarios con el gobierno.

El malestar es fuerte en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) donde amenazan con no seguir aportando el 1% de contribución mensual que realizan con base en los sueldos y salarios devengados por sus trabajadores.

Armando Urtecho, director Ejecutivo del Cohep, declaró a EL HERALDO que el 15 de diciembre harán una reunión de Junta Directiva donde se acordará no seguir aportando si el gobierno no toma una decisión con respecto a las reformas al Infop.

“La sesión de la Junta Directiva del Cohep va a ser en diciembre y la decisión se va a tomar en esa sesión, entonces el gobierno tiene de aquí al 15 de diciembre para tomar una decisión con el tema del Infop”, advirtió.

Urtecho recalcó que si el Congreso Nacional no aprueba las reformas, “la decisión va a ser retirarnos y no pagar a partir del 1 de enero de 2020, para el sector privado es facilito decir que no se pague”.

Los cambios

Detalló que las reformas van orientadas a cambiar todo el sistema de organización del Infop para formar una mano de obra mejor calificada.

Esto implica que el Consejo Directivo del Infop tenga igual número de representantes.

Con las reformas, todos los sectores tendrán la misma cantidad de delegados, la presidencia será rotativa y el Infop no solo estará en manos del ministro del trabajo, además, habrá sesiones para que en realidad se trabaje en la formación profesional.

Diálogo

Carlos Madero, ministro de Trabajo, declaró que mediante el diálogo buscarán hacer las reformas consensuadas.

“Yo creo que el diálogo es el que soluciona las diferencias de los sectores y todos los sectores son importantes, pero ambos tienen intereses diferentes”, sostuvo Madero.

Si se le pregunta a los empresarios cuáles son sus intereses, dirán que generar más ingresos y más ganancias.

Por su parte, los trabajadores tienen como interés principal que les paguen más y en las instituciones tripartitas siempre van a existir las diferencias. Precisó que esas diferencias deberán ser resueltas por el Consejo Económico Social (CES).

En las últimas horas, Madero fue señalado por los empresarios de bloquear las reformas para el Infop en el Congreso Móvil que se desarrolló en Choluteca.