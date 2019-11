Oswaldo Ramos Soto: Reformas al Código son por razones políticas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque había afirmado que rompería su título de abogado si se proponían reformas al nuevo Código Penal durante la vacatio legis de este conjunto de normas, el diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, aclaró que la expresión se trata de una metáfora en forma de protesta.

“Esa es una metáfora que yo usé en protesta”, manifestó a EL HERALDO.

A continuación las respuestas a las preguntas que le planteó este rotativo al reconocido jurista sobre la temática:

¿Se debe reformar el nuevo Código Penal, pese a no haber entrado en

vigencia?

Lo que yo dije es que no se debe, desde el punto de vista del Derecho y la doctrina, reformar una ley que todavía no ha entrado en vigencia, sin embargo, el día que eso se hizo (derogación de 29 artículos) no tuve la oportunidad de estar en el Congreso, pero entiendo que esto es por razones de orden político, de varios sectores que lo

han pedido.

¿Cuál será su postura si se procede a discutir y aprobar enmiendas al Código?

Desde el punto de vista profesional expresé mi criterio; si a mí me toca votar, yo me voy a abstener o votar en contra, pero respeto el criterio de los demás.

¿Considera que se deberían despenalizar los delitos contra el honor?

Cada sector anda buscando su propio interés en esto, acuérdese que en los delitos de calumnia, injuria, no solo incurren los periodistas, sino que cualquier persona, un vecino puede decir cosas de uno y no son periodistas. Son cosas bien complicadas, difíciles.