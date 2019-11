Prevención: la clave para ganarle a la diabetes   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llena de alegría, una elegante dama resaltaba en la sala de espera del Instituto Nacional del Diabético (Inadi), con coloridos aretes y cadenas rojas, complementaba su inmaculado abrigo negro. Ella es una de las miles de personas diagnosticadas con diabetes en el país.



Ingrid Lupi es una abogada de 56 años que demuestra que con el cuidado necesario se puede vivir con diabetes. “Me la diagnosticaron hace 11 años y míreme, llevo una vida normal, eso sí tomo mis medicamentos, llevo una dieta balanceada y hago ejercicio”, reveló.

Irreversible

La diabetes es una enfermedad crónica, sigilosa y paciente, que puede provocar que la muerte llegue sin invitación, aviso o cita previa a la existencia de cualquier persona.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) –para el 2020–, en Honduras habrá más de un millón de pacientes diabéticos.



Así lo informó el director del Instituto Nacional del Diabético (Inadi), Óscar Gómez, mientras alertaba que de la cifra en mención, el 50 por ciento de las personas aún no están diagnosticadas.





Las cifras

“La enfermedad se convirtió en una pandemia en el mundo, y en nuestro país crece cada día más”, advirtió el galeno.



Internacionalmente, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. En nuestro país, a través del decreto 118-2019, el Congreso Nacional decretó utilizar la fecha para conmemorar esa lucha en Honduras, asimismo realizar actividades preventivas durante todo el mes de noviembre.



No obstante, aunque las autoridades sanitarias instan a permanecer alertas para reducir las cifras, solo en el 2019 la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Nutricional (UTSAN) estimó que 908,228 pacientes presentarían la enfermedad.



De esa cifra 590,348 (65%) son mujeres que ya fueron diagnosticadas con el padecimiento, mientras que 408,702 son hombres (45%).



Dentro de esos datos el doctor Gómez calcula que unos 100 mil menores de edad ya padecen la dolencia en mención.

Tipos de diabetes

Laura Giacamán, epidemióloga del Inadi, detalló que a diario atienden más de 400 personas.



Asimismo especificó que los más frecuentes son las que enfrentan la diabetes tipo 1, en la que el paciente no produce la insulina que se necesita para mantener el nivel de glucosa normal en la sangre, “esa se presenta más en los niños”, explicó.



La tipo 2, que representa entre el 95% al 98% de todos los casos de diabetes, es cuando el paciente no es capaz de utilizar adecuadamente la poca insulina que produce.



Asimismo, enumeró la gestacional, que es una elevación de los niveles de glucosa cuando la mujer está embarazada.

Síntomas

En ese sentido, la experta instó a todas las personas que presenten síntomas compatibles con la elevación de la glucosa, como aumento de apetito, mayor frecuencia de orinar, mucha hambre y cansancio excesivo, acudir de inmediato al médico.



“Si ya el paciente está diagnosticado, debe seguir el tratamiento adecuado, ya sea con insulina o demás medicinas. Asistir a las citas y evitar complicaciones en los ojos, riñones y pies”, recomendó.



A criterio de la entrevistada, hay factores modificables que marcan una gran diferencia para no ser presa de la enfermedad. El sedentarismo, la alimentación inadecuada rica en grasas y azúcares son algunas prácticas que deben evitarse para mantener un estilo de vida saludable y, sobre todo, sin diabetes.



Para Giacamán, da pesar y hasta resulta frustrante observar que no se pueda controlar el nivel de glucosa de una persona por descuido del mismo paciente, cuando eso ocurre comienzan las amputaciones de extremidades superiores o inferiores.



“Nuestro objetivo y misión es la promoción, prevención, atención y rehabilitación, queremos evitar las complicaciones a como dé lugar”, garantizó la especialista en entrevista con El HERALDO.



La doctora detalló que en 2015 el gasto de atención de personas con diabetes fue de 2,500 millones de lempiras, para el 2020 esperan que el monto supere los 5 mil millones.



“El presupuesto asignado a Salud para el próximo año es de 16,500 millones, es decir que casi un tercio de la carga sanitaria será destinada para atender a pacientes diagnosticados con diabetes”, pronosticó.



Gracias al abastecimiento continuo de medicamentos suministrados por el Hospital General San Felipe, los pacientes del Inadi reciben las medicinas básicas para controlar la hipertensión y los niveles de azúcar, la insulina y metformina nunca faltan en la farmacia.



Para las autoridades sanitarias, la función primordial es informar a las personas; como toda enfermedad, no hay discriminación de clases sociales o edades.



Aunque ataque en silencio y mezclada junto a otros males crónicos, con disciplina, se pueden prevenir extremos como pérdida acelerada de peso, hígado graso o la amputación de extremidades. Los especialistas garantizan que con la precaución adecuada se puede prevenir o aprender a vivir con la enfermedad.