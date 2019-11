Relator de la CIDH: Opinión sobre calumnia e injuria la vemos con desazón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El rechazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la despenalización de los delitos de la injuria y la calumnia causa preocupación a nivel internacional.



Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conversó sobre este tema con EL HERALDO. A continuación sus impresiones:



¿Cómo ve la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre no despenalizar los delitos de la calumnia y la injuria?



Hemos visto con desazón la opinión de la Corte Suprema de Honduras en el sentido que justamente va contra lo que establece la CIDH.



¿Qué recomendaciones han hecho ustedes?



En primer lugar, la Comisión ha dicho en su declaración de principios, la declaración de casos concretos y las recomendaciones a Honduras de los casos que tienen que ver con el interés público, lo que tiene que ver con la crítica a los funcionarios públicos, la rendición de cuentas, los debates de interés público, debería de pasar a regirse por la ley civil y no por la ley penal.



¿Qué le recomiendan al Congreso Nacional en este tema?



Lo recomendable es que el Congreso como poder del Estado independiente tiene que revisar como lo ha hecho de manera correcta y mantener los estándares interamericanos y en derecho internacional y que aplique el criterio de mantener la despenalización de estos delitos para temas de interés público.



¿Fue desacertada la postura de la Corte Suprema de Justicia ?



Me parece que hay una falta de rigor en la aplicación de los estándares internacionales sobre derechos humanos, me decepciona que esta Corte no siga los estándares que han seguido casi todas las cortes de la región.



¿En los países de Latinoamérica esos delitos están despenalizados?



Varios países de la región han despenalizado los delitos de difamación, injuria y calumnia, entre ellos Uruguay, Argentina, México, Jamaica, República Dominicana, Bolivia tiene un caso especial, como unos 10 países.