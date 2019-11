Congreso Nacional solo sesionó cinco días en octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De las 36 comisiones entre ordinarias y especiales que fueron convocadas durante cuatro días de las dos últimas semanas, no más de diez asistieron a la sede del Poder Legislativo a las reuniones programadas para elaborar los dictámenes de proyectos de decreto e iniciativas de ley que se encuentran pendientes.



Esta situación refleja el desacato en el que cayeron la mayoría de legisladores, quienes siguen devengando sus salarios sin deducción alguna, al incumplir la disposición de trabajar en las comisiones en las que están nombrados.

Siete días de sesiones y actividad legislativa han perdido los parlamentarios, incluyendo directivos, que prefirieron dedicarse a otras actividades en lugar de cumplir con sus deberes como representantes del pueblo. El pasado 16 de octubre fue la última reunión que sostuvieron los diputados en este mes.



El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, precisó a EL HERALDO que 345 iniciativas al igual que proyectos se encontraban sin dictaminar.



“Estar creando más comisiones no son funcionales, tenemos 36 comisiones y no hemos querido rendir informes, casi todas están aplazadas, no trabajan”, manifestó en el desarrollo de una sesión de septiembre pasado.

Mes improductivo

Luego de venir de 11 días de feriado, como parte de la Semana Morazánica, tan solo cinco días sesionaron los congresistas durante todo octubre.



Aunque los legisladores propietarios ganan 90,892.42 lempiras, con las deducciones les quedan disponibles 69,000.71 lempiras. Por día calendario reciben 3,029.74 lempiras.



En el caso de los miembros de la junta directiva tienen una compensación que supera los cien mil lempiras mensuales, quedándoles al final entre 80 a 70 mil lempiras.



El lunes próximo se reanudarán las reuniones en el hemiciclo legislativo, comunicándose la determinación a los jefes de bancada para que puedan asistir sin excusas los 128 congresistas.

