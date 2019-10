Abuelos elaboran palmas y coronas para el Día de los Muertos

Juan César Díaz

COMAYAGUA, HONDURAS.-Sus manos ya no tienen la misma agilidad que un joven, sus ojos cada vez ven menos y su salud se ha deteriorado, sin embargo, en lo que menos piensa un grupo de abuelos de varias aldeas de La Villa de San Antonio es en rendirse.

Eso es lo que demuestran a diario a través de la elaboración de manualidades y cultivo de granos y verduras para su propia alimentación.

Esta actividad ocurre en tres hogares del adulto mayor ubicados en las aldeas de Flores, Las Mercedes y en el centro urbano del municipio de la Villa de San Antonio.

En la actualidad las abuelas elaboran palmas y coronas de flores con papel crepé, foami y otros materiales para comercializarlas en los mismos hogares, previo al Día de Difuntos a celebrarse el próximo sábado 2 de noviembre en el país.

El dinero que obtienen lo destinan a sus celebraciones, compra de materiales o a apoyar a compañeros que lo necesitan. La mayoría de adultos mayores tiene entre 60 y 80 años.

Además de las coronas, también hacen piñatas para el Día del Niño y bordados en tela.

Las coronas de flores tienen un costo de 60 lempiras y las palmas de 50 lempiras.

Además de hacer manualidades, reciben atención médica y psicológica, se divierten, hacen amistades y se olvidan por un momento de sus enfermedades.

“Me siento feliz porque me miran bien, me alegra trabajar porque hacemos servilletas bordadas y coronas y todo eso lo he aprendido en el hogar, y tengo muchas amistades que me hacen olvidar mis enfermedades”, dijo Blanca Tábora, de 82 años.

Mientras que los hombres cultivan granos, verduras y frutas, también tallan mangos de madera para herramientas de trabajo como piochas, palas y hachas.“Hay que trabajar para estar en movimiento y conseguir la comida, y me siento útil”, dijo Tomás Sánchez, de 82 años.

En total son unas 90 personas de la tercera edad del municipio que llegan de lunes a viernes a los hogares a pasar un momento alegre y realizar actividades productivas.

