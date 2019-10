Denuncian ante el Ministerio Público a juez por sustraer pruebas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Supervisión General de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia remitió al Ministerio Público un expediente investigativo con supuestos indicios de responsabilidad penal del juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, Claudio Aguilar.



En la investigación se establece que el funcionario judicial y la secretaria Lesbia Vallejo fueron denunciados por la supuesta sustracción de documentos públicos en un proceso penal conocido por ese órgano jurisdiccional.

De acuerdo con la resolución de la Supervisión General de Tribunales, el denunciante presentó una serie de pruebas para ser valorados durante el proceso, sin embargo, las mismas no están agregadas en el expediente de mérito del proceso instruido contra los señores Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales.



“La ausencia de esos documentos responsabiliza a los funcionarios habiendo acreditado en acta no solo haberlos admitido sino valorado, pero al estar ausentes del expediente judicial, el que se convierte en un documento público y la pérdida e inutilización de cualquiera de sus folios o de sus partes es constitutivo de un acto que debe ser valorado por el ente persecutor del Estado”, señala el documento.

El mismo expediente fue remitido a la Dirección de la Carrera Judicial para la continuidad del proceso disciplinario.



EL HERALDO intentó comunicarse con el juez Aguilar, sin embargo, no contestó las llamadas.

