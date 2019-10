Nasralla tras su viaje a EEUU: La imagen de Honduras está por los suelos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El excandidato presidencial Salvador Nasralla aseguró que la imagen de honduras está por los suelos, después de haberse reunido en Estados Unidos con senadores, congresistas y miembros del Departamento de Estado.



"Los avances más importantes de la reunión es que hay conciencia en congresistas, senadores y Departamento de Estado que Juan Orlando Hernández no solamente es el jefe del narcotráfico sino que utilizó las armas del Estado para poder custodiar y hacer posible el tránsito de la droga a través de Honduras por muchos años y por lo tanto es tan culpable como su hermano que fue culpado", dijo a los medios de comunicación que estaban en el aeropuerto Toncontín de la capital hondureña.



Asimismo, aseguró que exite una lista de extraditados "pero esos nombres se mantienen ocultos, no se han develado pero se van a develar en los próximos días, o sea que, como bien dijo una persona 'hay que tener cuidado con menear mucho el palo' porque nos podríamos quedar sin frutas, porque aquí en Honduras, parte de la gente que está en el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en la cúpula de las Fuerzas Armadas son narcotraficantes eso es lo que nos han dicho allá -en Estados Unidos- y hay ver como se puede rescatar a algunas personas que están en estos poderes del Estado".



El líder de la coalición opositora contó que las autoridades estadounidenses saben sobre los "actos irregulares del presidednte, lo que pasa es que en su condición de jefe de Estado, aunque ilegítimo según las leyes hondureñas, ellos le tienen que respetar, pero si se le puede iniciar un juicio a él".

Hay infiltrados en las protestas

"Me parece muy raro que solo hayan atacado ciertas farmacias y empresas de cierto grupo, entonces ya hay gente infiltrada, así como hay agentes de la DEA que aquí viven y que saben perfectamente quienes son los narcos, entonces van a investigar porque están atacando solo a ciertas empresas, porque son los del gobierno, son gente infiltrada del gobierno de Honduras quien lo hace y no gente de la oposición", aseveró Nasralla al ser cuestionado sobre las manifestaciones de esta semana.



También se negó a sentarse a una mesa de diálogo con la empresa privada. "No vamos a aceptar porque estuvimos un año en la Organización de las Naciones Unidas en un diálogo y no se pudo hacer absolutamente nada, porque los diálogos son solo para perder el tiempo, no sirven los diálogos porque se compran, el gobierno tiene demasiado dinero proveniente de la droga y el saqueo del Estado de Honduras, por lo tanto no va a recurrir a soluciones que va a terminar dañando y dándole larga al asunto para que el narcotraficante Hernández Alvarado continúe en el poder".

Luis Zelaya: hay que buscar una solución

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, pidió buscar una salida demócratica ante la crisis del poder.



"Todo lo que se reveló en ese juicio, ciertamente deja de ser un cuento y se convierte en hechos, lo que dará lugar a que se presenten acusaciones en el futuro y bajo ese esquema es que el país va a poder salir adelante", manifestó tras su llegada al aeropuerto.



"Hay preocupación por la región pero vamos a trabajar conjunto, creo que este es un tema en el que hay que trabajar como país, hay que buscar una solución constitucional, pacífica y demócratica", expresó.

