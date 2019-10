Zapatero hondureño convirtió una cueva de la capital en su hogar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una cueva y rodeado de 12 gatos vive el zapatero hondureño Óscar Rolando Gutiérrez, de 56 años de edad.



Cientos de personas que circulan a diario por el anillo periférico, a la altura de Los Laureles, pueden observar al hondureño que convirtió un agujero de uno de los cerros de la capital en su casa.



Pese a sus condiciones económicas, don Óscar le contó a EL HERALDO que no tiene necesidad de pedirle dinero a las personas, porque con lo poco que gana arreglando zapatos le ajusta para salir adelante.

El hombre aseguró que no necesita pedir dinero porque aún tiene fuerzas para trabajar. "A veces a uno le regalan, pero no es que uno les está pidiendo. Ellos con su voluntad le dan".



Según el ciudadano, originario de Nacaome, Valle, es pecado pedir, sin embargo, él no desprecia lo que a veces las personas con voluntad le regalan.



Óscar Rolando Gutiérrez aseveró que tiene 15 años de vivir ahí y poco a poco ha ido acondicionando la cueva para aguantar las fuertes lluvias o el imponente sol de cada año.



Recordó que hace unos años se fue en busca del sueño americano, pero no logró pasar, no obstante, no descarta volver a intentar encaminarse rumbo a Estados Unidos.



En su "hogar" cuenta con una cama, una pequeña estufa y alumbra su espacio con una vela.

Además, acondicionó un lugar donde descansan sus 12 gatos, quienes cada noche y día le hacen compañía.

