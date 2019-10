Solo 8 de 36 comisiones del Congreso Nacional trabajaron en dictámenes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De las 36 comisiones, entre ordinarias y especiales, convocadas el martes para trabajar en dictámenes de proyectos de decreto e iniciativas de ley solo ocho de ellas sostuvieron reuniones.

La actividad legislativa se retrasa por la falta de sesiones en el Congreso Nacional, incluyendo la improductividad de estas comitivas, que al final incide en la mora legislativa.

Si bien en lo que resta de esta semana no habrá reuniones en la cámara legislativa, se citó a todos los diputados para que asistieran y participaran en las labores de cada una de las delegaciones, pero muchos hicieron caso omiso a la convocatoria que se giró desde el lunes anterior.

El presidente en funciones del CN, Antonio Rivera Callejas, cerró la sesión del pasado miércoles y dejó abierta la fecha para la próxima reunión, manifestando a los congresistas que se les comunicaría a través de los jefes de cada una de las bancadas o por los canales oficiales del órgano unicameral.

El principal motivo para paralizar nuevamente las labores del Legislativo es por la latente amenaza de protestas en las cercanías de la sede de este poder del Estado por simpatizantes de la oposición. Una nueva insurrección legislativa de Libertad y Refundación (Libre) es otra de las razones que obligó a la junta directiva a no sesionar durante esta semana.

En la última sesión del Congreso se aprobó autorizar reuniones del 1 de noviembre al 24 de

enero de 2020.

EL HERALDO informó que en septiembre del año pasado la Secretaría del CN contabilizó que de los 696 proyectos e iniciativas introducidas, tan solo 60 se habían dictaminado.

Sin embargo, esta demora se ha ido reduciendo, ya que a la fecha se reportan 345 iniciativas de ley al igual que proyectos de decreto que se encuentran sin dictaminar, precisó a EL HERALDO una fuente ligada a la directiva del Congreso.

“Estar creando más comisiones no son funcionales, tenemos 36 comisiones y no hemos querido rendir informes, casi todas están aplazadas, no trabajan”, reconoció el secretario del CN, Tomás Zambrano, durante una sesión del pasado mes de septiembre.

Las comisiones de Finanzas y Cooperación Externa; Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor; de enlace con los Pueblos Indígenas y Afrohondureños; Justicia y Derechos Humanos fueron de las agrupaciones ordinarias cuyos miembros se reunieron ayer. En el caso de las comitivas especiales trabajaron la de Contingencia, Riesgo y Ayuda Humanitaria, así como las comisiones que dictaminarán las leyes que regirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) al igual que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

