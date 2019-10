Misquitos exigen permisos de pesca para trabajar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de oportunidades de pesca ha provocado que un grupo de misquitos lleguen a la capital a exigir respuestas.



Los pescadores ya llevan más de cinco días exigiendo la salida de la actual titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), Lorena Hernández.

Mirna Wood, dirigente de un grupo de pescadores artesanales de La Mosquitia, Gracias a Dios, denunció que Hernández, solo le dio permiso a 32 pescadores para sacar pepino de mar. Ella les justificó que existe un protocolo que deben respetar, pero el biólogo no da informes concretos sobre los estudios, señaló.

Wood asegura que Hernández recientemente reformó el artículo 46 de la Ley de Pesca para beneficiar a los pescadores industriales de Roatán, Islas de la Bahía.



También señaló que el empleado de la regional de Puerto Lempira ya no emite la licencias de pesca, sino que Hernández mandó a dos biólogos que no les dan respuesta. Además, afirmó que Hernández está en su puesto por política y no por su capacidad.



EL HERALDO consultó a Lorena Hernández sobre los señalamientos y aseguró que no es ella quien modifica la ley, sino que fue por acuerdo ministerial.

Tampoco otorga licencias, estas son admitidas mediante resolución ministerial, que es firmada por el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara. Aseguró que la pesca de pepino de mar no es abierta, solo hay autorización para 32 licencias que se entregaron el 27 de septiembre pasado.



Sobre los requisitos para que ocupe el cargo, afirmó que ella tiene diplomados y experiencia para ejercer esas funciones.

