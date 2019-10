Cerca de 1,000 millones de dólares gasta la región centroamericana en militares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El poder de las fuerzas armadas del mundo en estos tiempos es inimaginable y la región centroamericana hace todo aquello que esté su alcance para no perder su poderío.



En América Central, las fuerzas militares juegan un papel importante en la estabilidad política, soberana, de seguridad y ahora en la lucha contra el crimen.



Tras la Guerra Fría, cada país de la región ha ido definiendo su estrategia de seguridad y ha provisto a sus ramas militares de cuantiosos recursos para modernizar su aparato logístico de defensa y ataque.

La más reciente investigación sobre la millonaria inversión que hacen los países del mundo en armas fue realizada por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) donde muestra que cerca de 1,000 millones de dólares han gastado al menos cuatro países de la región centroamericana.



Según el informe, Honduras ha invertido 364 millones de dólares, Guatemala 248 millones, El Salvador 247 millones y Nicaragua 83.9 millones de dólares.



Si bien Costa Rica no tiene Ejército, su Fuerza Pública es una de las más potentes de la región y en los últimos años ha recibido importante apoyo logístico de Estados Unidos para desarrollar operaciones conjuntas.



En los últimos años se ha visto cómo Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica han ido adquiriendo nuevos equipos de Defensa.



La brecha se ha ido abriendo en armamento bélico como aviones de guerra y de entrenamiento, poderosos buques, tanque de guerra y artillería, incluso ametralladoras antiaéreas.



Debido a los conflictos sociales internos, se han fortalecido los equipos antimotines, se han comprado armas y municiones, además de aumentar en el número efectivos al servicio militar.



Lo cierto es que los recursos de la región son escasos y todos adquieren equipos que han desechado otros países con mejor avance bélico.



En el caso de las fuerzas de tierra, el Ejército de Nicaragua se puede decir que hasta el momento es el que mejor se ha equipado al comprar 50 tanques T-72B a Rusia en el 2016 y ametralladoras antiaéreas.

El Salvador poco avance ha tenido en sus fuerzas de tierra en cuanto a equipo de guerra, únicamente ha mejorado con alguna flotas de vehículos para operaciones de seguridad.



A Guatemala, Estados Unidos le donó 148 Jeep J8 APV, que luego generaron malestar cuando los enviaron a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por lo cual las autoridades norteamericanas decidieron suspender la ayuda.

EL HERALDO confirmó ayer que el proyecto de reparación de los aviones F-5 y A-37 está detenido.





Honduras ha fortalecido el Ejército con tecnología en comunicaciones, vehículos convencionales y mantiene activos flotillas de tanques y unidades para el transporte de tropas.



Una de las principales armas que tienen los países para cuidar su soberanía es la aviación militar y quienes más invierten en ello son Honduras y El Salvador.



El Salvador compró una decena de aviones de combate A-37 a Chile, poniéndose por arriba de los demás países, al ser aviones de ataque ligero.



Mientras que Honduras ha buscado alternativas de recuperar su flota de aviones de guerra haciendo millonarias inversiones.



El último proceso de reparación de aviones que firmó Honduras fue con Israel, con el fin de recuperar su poderío.

El compromiso es reparar siete F-5; cinco A-37 y cuatro helicópteros Bell-412, pero hasta el momento se desconocen los avances de este proyecto.



Fuentes informaron a EL HERALDO que este plan de modernización está detenido, es decir, que las aeronaves de combate de Honduras no pueden ser reparadas.



Según la fuente, existe un informe de los expertos israelitas que dijeron que eso aviones son muy antiguos y no es viable repotenciarlos.



EL HERALDO consultó ayer al comandante de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), general de brigada Javier Barrientos, y aseguró que es “falso” que no se pueden reparar los aviones.



“Estos proyectos están parados porque USA (Estados Unidos) no deja que los hagamos”, declaró el alto militar. Afirmó que el único proyecto que se logró concretar es el de la reparación de los helicópteros Bell-412, los que están sirviendo a la institución.



Otro proyecto que está avanzando es la compra de aviones de transporte a Brasil, helicópteros y repuestos para este tipo de aeronaves.



En Guatemala se hacen intentos por mejorar sus capacidades aéreas en transporte, de combate y para operaciones al narcotráfico, pero algunos proyectos han sido detenidos.



Mientras que Nicaragua ha anunciado proyectos de mejorar su Fuerza Aérea con apoyo de Cuba, Rusia y Venezuela.

Mientras que el Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica cuenta con aviones de transporte y helicópteros para sus operaciones.

Equipo naval

Donde las fuerzas militares han logrado reforzar sus armamentos con más facilidad es en la rama naval.



Todos los países de la región han logrado adquirir embarcaciones nuevas que permiten hacer vigilancia en sus costas, sobre todo contra el tráfico de drogas.



En la actualidad Guatemala espera de Cotecmar, Colombia, un buque logístico valorado en 11 millones de dólares y dos patrulleras, una de un costo de 1.8 millones y otra valorada en 10 millones de dólares.



Honduras espera en noviembre la llegada de la patrullera oceánica OPV-62M, valorada en 50 millones de dólares que se fabrica en Israel.



El país recientemente recibió el buque logístico de Cotecmar a un costo de 13 millones de dólares y espera al menos seis interceptoras navales.



Además las FF AA artillará las patrulleras Lempira y Morazán, que hasta el momento las autoridades de Defensa no han confirmado si compraron este equipo o siguen pagando alquiler a Holanda.



Nicaragua también recibió dos patrulleras a un costo de 14 millones de dólares y Costa Rica espera tres patrulleras valoradas en 30 millones de dólares y un NCPV, es decir, un buques de patrulla por nueve millones de dólares.



La mayoría de los países en la región a diario buscan alternativas para incrementar su poderío militar, pero el costo es demasiado elevado en países con extrema pobreza.



Hoy las FF AA en Honduras celebran 194 años de existencia, para lo cual el pasado sábado desarrollaron un desfile en la capital, demostrando su poderío.



El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las FF AA, general René Orlando Ponce Fonseca, enfatizó que “estamos para fortalecer el Estado de derecho para evitar que la institucionalidad se quebrante”.



“Independientemente del gobierno que esté, las Fuerzas Armadas estarán al servicio de Honduras”.

