Familia Hernández repudia agresiones recibidas fuera de la corte de NY

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Mediante un comunicado, la familia Hernández rechazó las agresiones de las que fueron víctimas la tarde de este viernes tras su salida de la corte de Nueva York donde Juan Antonio Hernández fue declarado culpable.



"Condenamos y repudiamos las agresiones físicas y verbales de las cuales fueron objeto nuestros familiares al salir de la Corte, por miembros de la oposición política y posiblemente hasta por narcotraficantes, sin tener respeto a la dignidad de la persona humana, en especial contra una madre en sufrimiento", dice el escrito.



La familia presidencial reitera, además, que cree firmemente en la inocencia de Tony. "Como familia, seguiremos apoyándolo en todo lo que esté a nuestro alcance, le reiteramos nuestro más profundo amor, respeto y solidaridad".





A continuación el comunicado íntegro:



La familia Hernández, ante el veredicto emitido por la Corte Sur de New York, sobre el caso de JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ, considera una obligación ineludible manifestar al pueblo hondureño y a la comunidad internacional lo siguiente:



1. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso que nos da la fuerza para con toda humildad digerir esta dura prueba, extendemos profundo agradecimiento a todos los familiares y amigos que nos demuestran su solidaridad, cariño, lealtad y confianza en estos difíciles momentos, lo cual NUNCA OLVIDAREMOS.



2. Lamentamos que sin ninguna evidencia que presentara la Fiscalía de New York que involucrara a JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ y solamente en base a testimonios de personas afectadas considerablemente por la persecución y lucha contra los narcotraficantes que ha hecho el Gobierno en Honduras o sea los narco-testigos, los que lo hicieron con deseos de venganza y para su reducción de pena, se haya dictado un veredicto de culpabilidad.



3. Seguimos confiando en la NO CULPABILIDAD DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ y hoy estamos más seguros que nunca que Él es inocente. Como familia, seguiremos apoyándolo en todo lo que esté a nuestro alcance, le reiteramos nuestro más profundo amor, respeto y solidaridad.



4. Los abogados defensores así como profesionales de prestigio de los Estados Unidos de América nos han asegurado que las evidencias en este juicio son circunstanciales y provienen de las declaraciones de personas en prisión bajo cargos de criminalidad, que no hay pruebas concretas, es una farsa que los fiscales presentaron a los jurados muy diferente a la verdad. Trabajaremos en la apelación y lucharemos para demostrar su inocencia.



5. Condenamos y repudiamos las agresiones físicas y verbales de las cuales fueron objeto nuestros familiares al salir de la Corte, por miembros de la oposición política y posiblemente hasta por narcotraficantes, sin tener respeto a la dignidad de la persona humana, en especial contra una madre en sufrimiento.



6. No somos más que una familia de profesionistas, hechos no a la carrera; sino que forjados en diferentes carreras a base de esfuerzo, estudio, TESÓN y trabajo con el único propósito de servir a nuestra Patria, Honduras.



7. Estamos fortalecidos por nuestra fe en Dios, más unidos que nunca y con la convicción de la inocencia del sacrificado en su libertad el día de hoy, por ello a quienes nos adversa en uso de la diatriba, el discurso descalificador y epítetos llenos de odio y venganza les perdonamos en el amor que profesamos en Cristo Jesús y proclamamos en favor de ellos y de sus vidas a través de un cambio en sus corazones pues solo así cambiaremos a Honduras.