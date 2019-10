Abogado de Tony Hernández: “Este caso está basado en el testimonio de cinco criminales”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En la recta final del juicio instruido al exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, su defensa legal aseguró haber desbaratado todos los argumentos que plantearon la Fiscalía y los cinco criminales para pretender ligar al acusado con las actividades del narcotráfico.

“La defensa ha dejado en claro la pobre investigación que se realizó y advirtió que no era la defensa la que debía probar si Juan Antonio estuvo o no reunido con narcotraficantes y si negoció con ellos. Esa era la tarea de la Fiscalía”, manifiesta un documento de los apoderados legales de Hernández.

ADEMÁS: Conclusiones del fiscal: Tony ayudó a llevar 1.6 billones de dosis de cocaína a EE UU

Los abogados establecieron que lo único que se ha planteado como evidencia son los testimonios de criminales y mentirosos que, aún siendo colaboradores, le mintieron en reiteradas ocasiones a la DEA y a los fiscales, y ahora afirman ser buenas personas porque quieren que la fiscalía les extienda la carta 5K para reducir sus penas.

“La defensa ha argumentado cómo cada una de las supuestas evidencias carecen de valor y peso, a tal extremo que este es un juicio por drogas pero ni la DEA ni la Fiscalía saben si el paquete con las letras TH, del cual solo hay una foto, es en realidad droga”, asegura la defensa.

El abogado Michael Tein manifestó que “la pregunta es si la evidencia que presentaron esos testigos es lo suficiente para que ustedes se convenzan. La evidencia solo vino de los testimonios”.

TAMBIÉN: Tony Hernández, el exdiputado cuyo juicio por narco desata una tormenta política en Honduras

Aseguró que “este caso fue presentado como una lección de historia, que fue escrita en base a testimonios de cinco testigos, personas que ustedes jamás les creerían nada que dijera de nadie, porque son matones y mentirosos. No te distraigas por lo que dicen, la pregunta es si es culpable”.

En relación a las armas dijo que “cuando trajeron esas armas, el día 8 como parte de la exposición del agente de la ATF, Cody Toy, dio miedo, esto tiene un efecto emocional, fue diseñado para asustarlos (al jurado)”, aseveró.

“Esas armas son las armas que esos criminales dijeron que Juan Antonio tenía. Lo que dicen los fiscales, no es evidencia. Fernando Chang ya estaba en la cárcel cuando hablaron de esas libretas (febrero de 2018)”, expresó.

Manifestó que Juan Antonio conoce a todos porque vive en un pueblito pequeño, porque es un político.

Eso de que te muestren solo un pedacito del video (post captura el 23 de noviembre de 2018) es peligroso, porque puedes cometer un error, lean toda la transcripción, dijo.

Declaró que “todo este caso está basado en el testimonio de cinco criminales y le agregaron pedazos de fotos que encontraron. Basen su veredicto en la evidencia fuerte que tengan, no en el testimonio de los cinco criminales. No es crimen: culpabilidad por asociación, rentarle tu casa a un criminal, denegar ofrecimientos, tener fotos en tu celular, tener efectivo, tener dos celulares, leyes o políticos hondureños”.

“¿Por tener fotos en celular? ¿Por ser amigo de un criminal, por eso te van a condenar? ¿Por eso dice que es un narcotraficante de escala mundial? Si eso es un crimen en Honduras no significa que sea un crimen aquí en Estados Unidos”, contó.

El abogado explicó que solo porque tienes licencias de armas porque en Honduras es legal, no significa que tenían que venir a condenarlo a Estados Unidos, estos testigos en efecto no fueron extraditados, pero sí iban a ser extraditados, por eso se entregaron, para no esperar un año en Honduras y venirse en un avión y fueron arrestados acá.

“Acá no está Juan Orlando Hernández como acusado, acá estamos hablando de Antonio. No puede basar su veredicto en eso. Este caso es de venganza, de extradición, no les gustó lo que estaba haciendo su hermano, si. Algunas respuestas para los fiscales. Nunca dijimos que no los conocía, Juan Antonio Hernández siempre lo dijo”, aseveró.

“La foto con (Mario José) Cálix en abril de 2018, parado en un evento político, es seis meses antes de su arresto. La isla de San Andrés, son unas islas en medio del Caribe, y la Fiscalía dijo que no eran un lugar para vacacionar. Eso es 100% mentira”, señaló Tein.

“Enseñaron una foto del contacto (en el celular) con el nombre Coronel helicóptero. Este contacto fue creado el 9 de abril de 2018 y la foto del helicóptero azul fue tomada el 16 de junio de 2016 y Juan Antonio la recibió el 14 de abril de 2018. ¿Solo porque conoce a un coronel de La Mosquitia es que es narco? Se muestra una foto con Óscar Nájera dos meses antes de que arrestaran a Juan Antonio. Antonio vive ahí, en Honduras, ¿Solo porque toma fotos con ellos es narco?, se preguntó el abogado de Hernández.

En su última intervención, Michael Tein cuestionó a los testigos colaboradores de la Fiscalía.

¿Estos asesinos y criminales tienen una memoria de hace 10 y 15 años y se acuerdan de cada reunión y de supuestas llamadas telefónicas con Antonio? En eso se basa este caso, en mentiras de estos criminales. ¿Por qué todos dijeron: Yo sé que antes era malo, pero ahora voy a ser bueno? Pero aún cuando se miraban con la DEA, aún así les mintieron y aún así fueron considerados como testigos, criticó.

“Recuerda el caso de Fernando Chang (en sus declaraciones iniciales con la DEA y fiscales nunca mencionó a Juan Antonio Hernández).

Se acuerda de todos los narcos y cuatro años después, que está en la cárcel, toca la puerta y dice ¿Hey, ‘Tony’ Hernández? Sí hombre, me acuerdo de ese hombre, con él trafiqué, etc. y se recuerda de toda la historia. ¿Quién se va a olvidar que traficó con el hermano del presidente? No solo están incentivados a mentir porque la Fiscalía va a darles la nota 5K (acuerdo para rebajar sus penas)”, cuestionó.

LEA: Fiscal: Solo uno de los testigos es suficiente para condenar a Tony Hernández