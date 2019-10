Tony Hernández es declarado culpable de narcotráfico en EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable este jueves por narcotráfico por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Tony era acusado de cuatro cargos: conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la cocaína -conspiración para la importación-, conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína y brindar declaraciones falsas a agentes federales.

Tras nueve días de juicio, el jurado determinó que los testimonio y las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fueron suficientes para culpar al exdiputado.



Aún no se ha fijado la fecha para dar a conocer la sentencia contra el exdiputado hondureño.

