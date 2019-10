Al menos 5,000 reos de cárceles hondureñas quedarían libres antes de finalizar 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos cinco mil personas que guardan prisión en la cárceles hondureñas, podrían recuperar su libertad antes de que finalice el año 2019.



Así lo informó la directora general del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Rosa Irene Gudiel Ardón, quien detalló que los privados de libertad que lograrían salir de la cárcel son aquellos condenados a penas iguales o menores de cinco años de prisión.



Rosa Irene Gudiel Ardón se reunió con los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para analizar los expedientes de al menos 5,000 internos, comenzando por 500 que se encuentran en la Penitenciaria Nacional de Támara, el cual será el centro piloto de este proyecto iniciativa del INP.

La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal está integrado por el Poder Judicial a través de la Defensa Publica, Juzgados de Ejecución, Unidad de Antecedentes Penales, Ministerio Público, Procuraduría General de la Republica (GPR) e INP, entre otros.

Plan de trabajo

La directora del INP reveló que en conjunto con el Poder Ejecutivo se "ha venido trabajando en un plan de trabajo para excarcelar a todos los privados de libertad que tienen derecho a los beneficios que les confiere la ley tanto a las personas que están condenadas como a las que se encuentran en condición de procesados y que sus delitos no exceden una pena de cinco años".



Sostuvo que este proyecto permitirá descongestionar el sistema penitenciario, “ahorita tenemos como guía o centro piloto la Penitenciaria Nacional de Támara que es el centro con mayor población penitenciaria, iniciando con 500 privados que ya se encuentran condenados por delitos no graves y cuya pena no excede los cinco años".

