JOH sobre El Rojo: "Estamos hablando de alguien que a sangre fría asesina a una niña"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció este viernes en conferencia de prensa para presentar los resultados que se han obtenido con el traslado de privados de libertad a las cárceles de máxima seguridad y evitó referirse al tercer día de juicio contra su hermano Juan Antonio Tony Hernández en Estados Unidos.



En su comparecencia, se le preguntó sobre las declaraciones de los testigos que han surgido en la corte de Nueva York, pero el mandatario se limitó a decir que nadie lo va a distraer.

"Nadie nos va a distraer de nuestra tarea y todo esto que ustedes están viendo es parte de lo que les dijimos de ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas", reiteró Juan Orlando Hernández.



Asimismo, aprovechó para aconsejar a los periodistas y a la población, revisar los perfiles de las personas que testifican contra Tony Hernández en la corte de Nueva York.



"Ya se los dije ayer. ; revisen, ya les dije los que les tenía que decir".

El Rojo reveló este viernes en la fiscalía que aportó 100,000 de dólares a las campañas políticas de Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo en 2009, con el fin de conseguir más contactos y así más información que les podrían servir para el trafico de drogas.

Segun el capo utilizado como testigo, Tony Hernández le dijo en 2010 que JOH sería el proximo candidato presidencial del Partido Nacional y que si ganara, ya no tendrían ningún problema para traficar drogas en Honduras.



Por otra parte, el presidente de Honduras atribuyó la reducción de homicidios al constante traslado de los privados de libertad a las cárceles de máxima seguridad.



"Hemos tenido logros dramáticos en el momento que sea realizan reformas en los centros penitenciarios y quiero reconocer a los miembros de FUSINA por su trabajo. Mi compromiso sigue siendo trabajar por recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y nada me va a detener", dijo.



Asimismo, aseguró que "los grupos criminales han perdido mucho dinero y el libertinaje que antes tenían, y no vamos a descansar aunque eso implique amenazas u otro tipo de cosas, nada nos va a detener".



"Seguir trabajando en reducción de extorsiones y otros crímenes desde el interior de las cárceles, ha sido notorio. La apertura de la cárcel de Ilama significó una baja importante en muertes diarias y eso se reflejaba en que en un punto de rebaja eso dejaba 30 muertes menos en un mes y 360 en un mes". agregó.



"Nada nos hará retroceder porque esto es salvar al pueblo hondureño en general y eso implica salvarle de la extorsión, de la muerte y del crimen organizado, seguiremos trabajando fuerte y sin bajar la guardia", puntualizó JOH.

