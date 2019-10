"La muerte de mi hijo es injusta, fue algo que se podía arreglar"

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Sus aspiraciones por desarrollar su pequeña empresa con apenas 24 años de edad fueron truncadas. Cuando se conducía en su vehículo con otras personas, un individuo enfurecido le quitó la vida porque no le dio el paso en su vehículo en el bulevar del norte de San Pedro Sula.

Se trata de Jefry Alexander Rodezno Baires, un joven emprendedor que hace cinco años había iniciado su pequeño proyecto.

Enma Suyapa Baires, madre del joven, relató que su ilusión fue siempre tener su propio negocio y no trabajarle a nadie y por eso a nivel medio se graduó de perito mercantil y contador público con la meta de administrar su negocio. Manifestó que en la empresa que trabajó le sirvió para formarse, agarrar experiencia y sabiduría en su campo.

ADEMÁS: Entre desgarrador llanto, mujer carga a su bebé que murió a causa de dengue

Al crear su compañía de servicios técnicos industriales, pintura y construcciones fue sumando empleados, “primero uno, de allí con otros dos y después con cinco y seis”, dijo al tiempo que las lágrimas bañaban su rostro. Doña Enma Suyapa recordó que su hijo tenía 15 días de haber abierto unas oficinas de su empresa en el barrio Barandillas.

“Era un excelente hijo, amoroso como su madre él me tenía al cuidado de todo, pensaba en mi dieta porque padezco de la presión y me llevaba al salón de belleza a arreglarme las uñas y el pelo porque me decía que quería verme bonita”, expresó Baires.

Una de las ilusiones de Jefry era crecer con su negocio para ayudarle a su familia y estaba luchando por tener su propia casa. Refirió que su hijo estaba soltero y vivía con ella.

“A Jefry le gustaba el arte culinario, hacía taquitos mexicanos. Inventaba unas salsas y aderezos”, recordó.

Doña Enma relató que el miércoles su hijo antes de irse a su trabajo “me pidió que le hiciera unas burritas de las que yo le hacía y se las hice y cuando se iba me dijo que orara por él porque yo lo había parido y yo tenía que ungirlo siempre y le dije que te vaya bien en el nombre de Jesús”.

Recordó que Jefry tenía contratos con varias compañías a las que les prestaba servicio. “Considero injusta la muerte de mi hijo porque era una cosa que se podía arreglar. Él iba rápido para su trabajo porque lo estaban esperando y dicen que otro carro color blanco quería pasarle a él y le golpeó el vehículo y cuando chocaron los dos carros el hombre del carro blanco sin abrir los vidrios le disparó”.

“Que se haga la justicia divina”, dijo Baires. Expresó que Jefry era un joven de 24 años con muchos sueños y metas en la vida. Las autoridades policiales informaron que ya tienen identificado al dueño del carro que le quitó la vida a Jefry Rodezno Baires. Manifestaron que también hay otros indicios que indican que la persona que le disparó a Jefry Alexander es la que tienen identificada. El individuo que le quitó la vida al joven se conducía en un automóvil de paila color blanco. Ayer hicieron una reconstrucción del incidente que originó la muerte del joven.

DE INTERÉS: Capturan al 'Rebelde HGS', jefe de la pandilla Barrio 18 en SPS