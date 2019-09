TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los señores de la marca Vuelta De Gato Originales, dedicados a la elaboración artesanal del calzado pre-ortopédico, semi-ortopédico, pediátrico, el que los especialistas necesitan como implemento para acoplar plantillas correctoras o férulas etc, para realizar sus labores medicas terapéuticas o de rehabilitación a sus pacientitos.



Se conduelen, lamentan y solidarizan con familiares, gremio médico, grupo Radio América y población hondureña en general.

Por el fallecimiento de nuestro buen compañero y gran amigo como le fue el doctor Mario Ernesto Rivera Vázquez, prototipo de honradez, humildad, filantropía y humanidad, personaje incomparable, inconfundible y singular; que procuró el bienestar de su pueblo, comenzando desde la salud, nutrición y educación, dando lo mejor de sí como catedrático en la universidad y con los micrófonos de su programa radial, educando a la vez en civismo, patriotismo y diferentes temas de medicina y mucho más.



Por tanto en Dinolederi Vuelta de Gato se acuerda y decreta un mes de luto a partir de la fecha del fallecimiento sin suspención de labores, dar las más sinceras muestras de pesar y dolor a sus hijos, esposa y demás familiares; expresar profundamente la falta que nos hará tan apreciado ciudadano, publicar estas endechas y reconocimiento por un medio escrito. Entregar la presente a sus familiares.

Contactos Facebook y Google: Vuelta de gato originales

WhastApp: (504) 3390-9974





Lo extrañaremos mucho doctor Mario Ernesto, pero tomaremos muy en serio el ejemplo y el legado que nos deja. “Existir para servir en toda la medida de lo posible a nuestros compatriotas principalmente a los más necesitados sin descuidar a los sanos. Y no vivir para servirnos de ellos”.



Reciba su espíritu el padre omnipotente que nos creó; mientras repose su cuerpo en el vientre de la tierra, hasta su pronta resurrección.

Como está escrito: 'yo sé que mi redentor vive y del polvo me levantará, y aún desecha esta mi piel con mis propios ojos he de ver a YAHWEH y no con otros', Job: 19:25.



Dinolederi Vuelta de Gato le dice presente; y también nosotros un hasta luego doctor Rivera Vázquez.