“Prefiero me critiquen por construir acuerdos a que me señalen...”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, catalogó el martes como un hito histórico el nombramiento de las autoridades de los nuevos organismos electorales al conciliarse las voluntades entre los políticos.



“Hoy (ayer) el Congreso ha marcado un hito histórico en el sentido que pudo conciliar voluntades y dar una muestra importante al pueblo hondureño que queremos un proceso electoral próximo de la mayor calidad posible”, manifestó al culminar la sesión ordinaria.

En su cuenta de Twitter, el alto funcionario subrayó que “le hemos dado una inyección de esperanza al país, los políticos sí nos podemos poner de acuerdo con base en el diálogo y consenso para traer paz y tranquilidad al país”.

De ahora en adelante lo que resta es la aprobación de las normativas que regirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) así como al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mencionó. Oliva anunció que hoy nombrará a nuevas comisiones que elaborarán los instrumentos jurídicos de ambas entidades que ya fueron integradas.

“Yo siento que triunfó la democracia y, sobre todo, triunfó el diálogo en un momento en que los niveles de tolerancia son tan bajos como los niveles de nuestras presas de agua potable”, indicó.

El diputado por Choluteca destacó la votación que se obtuvo en la elección de los funcionarios de estas entidades, donde en una se alcanzaron hasta los 122 votos favorables.

“Prefiero que me critiquen por construir acuerdos a que me señalen por no construirlos, por generar conflictos o por generar caos; creo que hemos encontrado una senda que nos puede llevar a devolver paz, tranquilidad”, enfatizó.

Oliva aseguró que si bien esto implica un primer paso, se podrá construir la normativa en materia electoral al igual que de justicia electoral. A todos los congresistas que votaron en contra también les agradeció debido a que eso valida la democracia.