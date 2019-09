Madres duermen en los pasillos del Hospital del Sur por falta de espacio

CHOLUTECA, HONDURAS.- “María” (nombre ficticio) nunca pensó que el sacrificio que había pasado con su tercer hijo se volvería a repetir al traer al mundo a su cuarto vástago.



La señora dio a luz, de manera natural, el pasado 5 de septiembre y al día siguiente, es decir el 6 de septiembre, fue dada de alta, pero la ilusión de volver a su hogar se transformó en una pesadilla cuando le notificaron que su bebé debía ser ingresado a la Sala de Neonatología como medida preventiva por una fuerte fiebre que presentó luego de nacer.



Los peores temores de la madre se hicieron realidad, ya que hace algunos años, durante el nacimiento de su tercer hijo, tuvo que permanecer en el hospital durante varios días por una infección que presentó el menor.



“Cuando me dijeron que yo tenía el alta, pero que mi niño se tenía que quedar, de inmediato, me acordé de todo lo que había pasado con mi hijo (anterior), ya que me tocó dormir en el suelo por varias semanas y otra vez está pasando”, lamentó la señora.

VEA TAMBIÉN: Canciller y encargada de Negocios de EE UU hablan sobre migración



La difícil situación que atraviesa “María” es similar a la de “Carmen”, quien pese al dolor que le produce su cesárea, saca fuerza de su interior para soportar los siete días que lleva durmiendo en el suelo.



“A veces duermo en la banca y cuando ya no aguanto me acuesto en el suelo a la espera de que me llamen para darle pecho a mi hijo o cualquier cosa que se pueda presentar”, declaró la entrevistada.



Y es que la falta de espacio en el albergue materno que tiene el Hospital General del Sur obliga a puérperas a tener que dormir en el suelo.



Esta área sólo dispone de siete camas y la demanda por el internamiento de neonatos supera los 20 casos, semanalmente.



Además del albergue materno, el hospital cuenta con un albergue para familiares, pero no es utilizado por las madres por la lejanía con la sala. “No podemos irnos hasta allá, ya que nosotros estamos dando pecho y las enfermeras nos llaman cuando el niño tiene hambre, y eso sería dificultoso”, reconoció “María”.



La madre teme que las condiciones de poca higiene por dormir en el piso repercutan en la salud de los niños.

Gestiones

Las autoridades del Hospital General del Sur aseguraron que se están haciendo gestiones para lograr ampliar el albergue materno y así evitar que las madres tengan que dormir en el suelo.



“Les hemos explicado que pueden utilizar el albergue para familiares y así evitar tener que dormir en el suelo, pero ellas mencionan que tienen que estar junto a sus hijos”, explicó a EL HERALDO Victoria Argeñal, subdirectora asistencial del hospital.



La funciona dijo que para evitar contaminación por parte de las madres a sus hijos, las mismas deben cumplir con normas para ingresar y tocar a sus hijos.