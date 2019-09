Francisco Morazán, Choloma y Yoro entre zonas sin energía eléctrica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) realizarán trabajos de mantenimiento este jueves 5 de septiembre en varias zonas del país.

Los cortes de energía serán entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, en sectores de la zona norte, sur, occidente, oriente y centro del territorio hondureño. Se realizarán cortes de ramas cercanas a líneas de transmisión.

Listado de zonas afectadas por los cortes de energía:



Jueves 5 de septiembre de 8:00 AM a 5:00 PM en Olanchito, Yoro

Bo. El Centro, Col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bo. La Estación, Col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jaguas abajo y arriba, Bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Anibal Murillo Escobar.



Olanchito (Aldeas): Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca De Mame, San Francisco, Piedra Del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental, El Agricultor, Brisas De Monga, 12 De Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas. Olancho: La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.

Jueves 5 de septiembre de 8:00 AM a 4:00 PM en Marcovia, Choluteca

Parte de la ciudad de Choluteca: Un sector del Bo. Santa Lucía, Bo. San Juan Bosco, San Pedro Sur, Un Sector de La Col. Víctor Argeñal, Col. Los Profesores, Ashonplafa, Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso y zonas aledañas.



Jueves 5 de septiembre de 8:00 AM a 4:00 PM en Sabanagrande, Francisco Morazán

Santa Ana, Ojojona, Nueva Arcadia, La Trinidad, Sabanagrande, El Horno, La Venta, Opimuca O Moramulca, El Ocotal, Aserradero Arcieri, San José, Ocotal Viejo, La Ceiba, El Mirador, Nueva Armenia, Texiguat, Vado Ancho, San Jerónimo, Quebrada Honda, Los Pozos, Los Alpes, El Hachero, Jobal, Tule, Hatillo, Comercio, Retiro, Pie de La Cuesta, Los Jutes, La Sidra, La Burnera Junquillo, San Andrés, Antenas de Tigo, Antena Claro y zonas aledanas.



Jueves 5 de septiembre de 9:00 AM a 4:00 PM en Santa Cruz, Las Vegas, Zacapa,

Flores del Bijao, Quelepa, Cedral, Mocho Arriba, Mocho Abajo, El Carreto, Las Vegas, Las Flores del Bijao, El Águila, Las Esperanza 2, Parte de Peña Blanca, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de Los Andes, Los Coquitos, Las María, El Sauce, El Novillo, Buena Vista, Compañía Minera American Pacific, Generadora Cangel, Generadora Zacapa, Zacapa, Ceguaca, Concepción Sur, Santa Rita, La Vueltosa, San Francisco de Ofuera, San Juan Ceguaca, El Edén, La Aguita, Banco de Occidente de Peña Blanca, Los Naranjos, Agua Blanca.

Jueves 5 de septiembre de 8:00 AM a 4:00 PM en Choloma

Armando Gale, Edilberto Solano, Bo. Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, Col. Godoy I y II, Altos De Santa Fe I y II, Fe Y Esperanza, Col. 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III, y IV, El Buen Samaritano, San Francisco Del Ceibon, Villa Santa Marta.



Jueves 5 de septiembre de 8:30 AM a 4:30 PM en Nueva Palestina, Olancho

Nueva Palestina, El Torneado, Perla de Oriente, Santa María, San Martín, El Maguelar, Cieneguita, Terrero Blanco, Siales, El Encinal, Las Delicias, Las Mangas, Las Planchas, La Libertad, La Cruz, La Laguna, Parte del Valle de Azacualpa. El Carrizal, Cacao, Azacualpa, Mogote, Las Parcelas, Poncaya, Palestina, Nueva Choluteca, Generación Hidro Rio Guineo y zonas aledañas.



Jueves 5 de septiembre de 8:00 AM a 4:00 PM en Olancho

(Centro-Olancho) Ciudad Catacamas (Res. Los Llanos 1, Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Sep., Bo. El Espino, Teletón, Col. Nueva Patria, Res. Rosales, Escuela El Sembrador, Gasolinera Puma, Bo. El Llano, Canal 21), El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Siguate, Rio Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Culmi.



Santa María del Real, Generación Distribuida Santa Maria del Real, El Guayabito, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanavitas, La Cruz. Punuare, Arimis, Esquilinchuche, Potrero de Casa, Lajas, San Pedro de Catacamas, San Luis de Lajas, Boqueron y zonas aledañas.



Jueves 5 de septiembre de 8:00 AM a 4:00 PM en zona occidente

(Occidente) La Encarnación, Ocotepeque: Aldeas: Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles Ocotepeque: San Fernando Aldeas: El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curaren, Santa Inés, Sula San Antonio, Copan: Aldeas. Florida, Copán: Aldeas: La Barranca, Buena Vista, El Dormitorio, El Espíritu, El Jardín, El Porvenir, El Rosario, Gritaderos, La Cumbre, La Elencia, La Laguna, La Sierra, La Unión, Las Cañas, Las Flores de Techin, Los Dubones, Los Lesquines, Pastoreadero, Berlín.



Potrerillos, Pueblo Nuevo, Mar Azul San Antonio, San José de la Frontera, Siete Cuchillas El Paraíso, Copan: Aldeas: Agua Buena, El Charcón, El Infiernillo, El Limón, El Monacal, El Manguito, El Tesoro, La Cumbre, La Laguna, La Peña, La Playona, Las Delicias, Las Flores, Las Juntas, El Astillero, Naranjito, Río Lindo, San Antonio de Las Crucitas, Santa Cruz, Generadora MORJA Santa Rita, Copan: Santa Rita Aldeas: Buena Vista, Campamento.



El Jaral, El Mirador, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas de Sangre, La Casita, La Libertad, La Reforma, Planes de la Brea, Los Ranchos, Mirasol, Plan Grande, Rastrojitos, Río Blanco, San Jerónimo, Tierra Fría, Aeropuerto Río Amarillo Cabañas, Copan: Cabañas Aldeas: Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo, Río Negro Copán Ruinas, Copan: Aldeas: Sesesmiles, Las Delicias, El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Monte Los Negros, Montecristo, Salitron.



El Quebracho, Plan del Danto, Hacienda Grande, Llanetillos, El Cedral, Jubucon, San Lucas, Unión Cedral, San Rafael, El Corralito, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalito, Los Amates, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Rio Blanco, El Caobal, LaVegona, Castañales, Nueva Virginia, Agua Fría, Agua Sucia, Parque Arqueologico Copan, Aduana El Florido, Generadora El Cisne La Jigua, Jigua Aldea Nueva, Chepelares, Puente Guascoran, El Rincon, La Colmena, La Cuchilla Platanares, La Nueva Unión, Valle Magdalena.



La Laguna, Parque Arqueológico El Puente, Copan: San Jerónimo Aldeas: Agua Zarca, El Rosario, El Transito, El Volcán, Santa Elena, Tierra Blanca, San Juan Opoa, Colatina, Coyolar, El Limón, Cerbatana, Las Sandías, Los Pozos, Torihuaque Dulce Nombre, Copan: Aldeas: Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras, San Jerónimo San Agustín, San Agustín Aldeas: Granadillal y Dolores, Aldeas: Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualon, San Antonio.

Concepción, Copan: Concepción Aldeas: Candelaria, Plan Grande, Vertientes Veracruz, Copan: Aldeas: Agua Caliente, San Jose, San Jose Aldeas: Buena Vista, El Porvenir, Vivistorio, Plan de San Jerónimo San Nicolás, Copan: San Nicolás y Las Aldeas: El Tablón, Buena Vista, Las Brisas, El Porvenir, El Carmen Trinidad, Copan: Trinidad Aldeas: Cerro Azul, La Cumbre, Lepaerita, San Juan Planes Naranjito, Santa Bárbara: Naranjito Aldeas: Santiago de Posta, San Isidro, San Juan Santa Rosa de Copán: Santa Rosa Aldeas: Los Plancitos, Yarusin.



Las Crucitas, El Carrizal,Agua Sucia, Calabazas, Hospital de Occidente, Centro Medico Santa Rosa, Centor Penal de Santa Rosa, Villa Belén, Los Naranjos, El Rosario, Arenales, Las Guarumas, El Salitrillo, El Conal, Trincheras, El Callejón, El Corralito, Inchuma, Oromilaca, Nueva Arcadia, Copán: Aldeas: Los llanitos, La Entrada, Chalmeca, Los Tangos, Quebrada Seca, Barrios La Entrada Copan (Bo. La Joya, Bo. Miraflores, Bo. El Centro, Col. 6 de Enero, Col. Miravalle 1 y 2, Col. Nueva Esperanza, Villas del Monte, Res. Maria Antonieta).

Las Barrancas, La Pintada, El Campanario, La llorosa Pueblo Nuevo, Mar Azul, El Tesoro, Corozal, Protección Aldeas: Buenos Aires, Las Naranjas, Nueva Victoria, Corralitos, Nuevo Porvenir, El Ocote, Pueblo Nuevo, Las Flores, El Regadillo, El Playon, Santa Elena, Palma Real, Las Delicias, San Miguel,Quebrada de Mina, Vieja Ceibita, Santa Lucia, Sula, Chiquilla, Callejones, 6 de Mayo, La Libertad, San Antonio, ElManguito, Las flores, Azacualpa, Virrey, Nueva Frontera, San Jose de Tarros, Trascerros, Terreros, La Laguna, Centro de Macuelizo, Generadora GERSA y zonas aledañas.