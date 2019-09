Interventora del IHSS pide tranquilidad a la empresa privada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La integrante de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Vilma Morales, pidió a la empresa privada tranquilidad ante la reforma a los artículos 8 y 57 de la Ley de Protección Social 56-2015 que se aprobó el año pasado en el Congreso Nacional mediante decreto 106-2018.



La Comisión Interventora reaccionó en el programa Frente A Frente de Televicentro, luego de que EL HERALDO revelara en exclusiva que dicha reforma permitiría echar mano de las pensiones.

ADEMÁS: L 90 millones al mes entrarán al IHSS de fondo de pensiones



En consecuencia, Morales aseguró que el tema "induce a pensar en una ilegalidad. No es posible que sea tan perversa la noticia de algo que no es cierto, con titulares que asustan a los ciudadanos, esa información es totalmente falsa y estoy sumamente molesta".



Seguidamente, la interventora pidió a al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) tranquilidad, porque la reforma no se aplicará si el tema no está claro.



"Que se sienta tranquilo el Cohep y los obreros porque esta reforma no se aplicará mientras no se tenga la claridad, la finalidad de esta reforma es la adecuación presupuestaria, pero si eso no es la voluntad de los sectores entonces que la cosa siga como está", expresó.

Reformas a la ley

De acuerdo con la información en poder de este rotativo, la reforma al artículo 8 contempla un plan asistencial de manera vitalicia para los menores con discapacidad.



Mientras que la reforma al artículo 57 da luz verde a las autoridades del IHSS para destinar las aportaciones del Régimen de Previsión Social, antes llamado Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Régimen de Atención a la Salud, antes Enfermedad y Maternidad (EM), por tiempo indefinido.

LEA TAMBIÉN: Barajan nuevos nombres en cargos del CNE y TJE



El documento señala que hasta que se haga un estudio actuarial que demuestre la suficiencia y sostenibilidad del régimen de salud se realice ese traspaso de fondos entre regímenes.



Esta es la segunda vez que se aprueba una disposición en este sentido. La primera vez se permitía la transferencia de fondos por un período máximo de 36 meses, a partir del 4 de septiembre de 2015, en ese momento entró en vigencia la Ley de Protección Social.



Según el interventor, German Leitzelar, “cuando se aprobó la ley, lo que estaba más en crisis era el régimen de salud, porque a pesar de haberle sacado préstamo a otros regímenes, no se hicieron las inversiones, y estas reformas es lo que se ha venido haciendo, eso que ve ahora, son las mejoras en ese régimen".