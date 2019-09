Zonas de Honduras sin energía eléctrica el miércoles 4 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas del Distrito Central, Talanga, La Ceiba, Omoa, Quimistán y El Progreso no tendrán energía eléctrica este miércoles 4 de septiembre debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).

Aquí el listado completo

De 8:00 AM a 5:00 PM en el Distrito Central

Colonia Paz García, colonia Gloria a Dios, colonia Villa Nueva, parte de colonia Los Pinos, Aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, carretera a Danlí hasta km 9, colonia Jesús de La Buena Esperanza, colonia Mirador de Oriente, Residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, desvío a Tatumbla y zonas aledanas.



De 8:00 AM a 5:00 PM en Talanga

San Juan de Flores, colonia Los Laureles, aldea Pajarillos, Trujillito, Cerro Bonito, Chandala, Circuito Guaricayan, Pacayas, El Tomatín, aldea La Labranza, El Terrero Colorado, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Piedra y Arena.

VEA: Misión israelí arribará a Honduras para indagar problemática del agua



De 8:00 AM a 5:00 PM en La Ceiba

Barrio Mejía, colonia Bantral, barrio Independencia, colonia Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán desde Centro Comercial Uniplaza hasta Funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde Cementerio barrio Mejía hasta esquina de Banco Central, avenida La República desde Casa Rafael hasta el Parque Central.



De 8:30 AM a 4:30 PM en Omoa

Residencial Río Azul, residencial Ricardo Alvarado, Motrique, Río Coto, Milla 3, San Marcos, Milla 4, Milla del Circuito, Chachaguala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraiso, Veracruz, Puerto Escondido, Masca, Los Componentes en Mal Achiotes, Cuyamel, Barra De Cuyamel, Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, El Triunfo, Potrestado, Cuyamelito, San Carlos, Cortecito, Brisas de Omoa, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, García, La Estrella. Quimistán, El Listón, Paso Viejo, Las Flores, Centrales de Cuyamel, San Carlos y Cortecito.



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Aldea Guaymitas, Aldea Delicias del Jute, Aldea La 40, Aldea La 28, Aldea La 29, Aldea Miller, Aldea San José del Cayo, Aldea El Coco y zonas vecinas.

LEA: 3 datos para entender reforma que arriesga pensiones del Seguro Social