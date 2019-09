Fondos del Pani que no se ejecutan son reasignados al Poder Ejecutivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aparte de utilizar los recursos para la niñez en un programa presidencial de Becas Honduras 20/20, el Poder Ejecutivo puede echar mano de otros fondos destinados para los infantes.

El Patronato Nacional de la Infancia (Pani) recibe al año más de 440 millones de lempiras, solo del convenio con Canadá referente a la lotería electrónica.

De estos recursos nada le queda a la institución, todo es depositado en el fideicomiso “Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema”.

Según los decretos PCM-013-2017 y PCM 027-2017 de estos recursos 132 millones deben ser transferidos al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores y 80 millones para la Dirección de la Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf).

El resto de los fondos son destinados para las demandas del programa presidencial Becas Honduras 20/20.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo detectó que hay fondos de los ingresos del convenio de Canadá que no se ejecutan, principalmente en la Dinaf.

En el 2017 se le dieron 80 millones de lempiras a la Dinaf, pero solo ejecutó 40 millones de lempiras, igual pasó en el 2018, según confirmaron autoridades de esta institución a EL HERALDO.

Aunque estos recursos deben ser exclusivamente para la atención a la niñez, las madres y los adultos mayores, los sobrantes están siendo solicitados por el Ejecutivo, sin detallar cuáles son los fines.

Remanente

El decreto ejecutivo número PCM-087-2018, publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de diciembre de 2018, ordena la extraña transferencia de la siguiente manera.

“En el caso que los requerimientos de fondos por parte del INAMI y de la Dinaf sean inferiores a la cantidad establecida -y- los remanentes, incluyendo aquellos resultantes de años anteriores, serán distribuidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Coordinación General del Gobierno”.

Esta Secretaría “establecerá de acuerdo a las instrucciones del Presidente de la República, giradas mediante el correspondiente decreto ejecutivo, los beneficiarios de estos fondos”.

Este decreto se creó el 19 de diciembre del 2018, es decir, a cinco días de Navidad y el mismo día salió publicado en La Gaceta número 34,824.

Este documento abre las puertas para que unos 80 millones de lempiras que no ha utilizado la Dinaf y otros que no se hayan desembolsado en base a los ingresos del convenio de Canadá sean utilizados para programas que no detalla el decreto.

Es decir, que no se sabe si los fondos serán utilizados para apoyo a la niñez o si se continuarán ejecutando en base a las “buenas causas” como lo estableció en Consejo Directivo del Pani (Codipani) en abril del 2017.

Felipe Morales, titular del INAMI, declaró a EL HERALDO, que esta institución ha utilizado los 132 millones que les desembolsa en Pani todos los años para dar atención a los centros con menores infractores. Indicó que más bien les resultan insuficiente.

Gina Borjas, jefa de administración de la Dinaf, corroboró que esta institución no ha podido ejecutar los 80 millones anuales que les transfiere el Pani, solo gastan 40 millones de lempiras.

Explico que esto se debe a los desembolsos tardíos y porque las liquidaciones que tienen que hacer con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con que trabajan se vuelven muy difíciles.

Pero para este año ya tienen destinados los 80 millones de lempiras y están buscando la forma de firmar más convenios para no perder los 40 millones de lempiras que no logran ejecutar.

EL HERALDO consultó a las autoridades del Pani sobre la aplicación de estos decretos que no van directamente en apoyo a los niños, pero solo contestaron que son leyes que se deben cumplir.

José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, lamentó que es una mala práctica drenar recursos de las niñas y niños de Honduras para programas presidenciales que no hacen otra cosas que levantar el perfil de un gobierno.