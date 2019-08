Hondureño becado por Taiwán: “Pensaba que eran solo para los ricos del país”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Excelencia académica desde la escuela hasta finalizar el colegio. Rogelio Antonio Martínez (25) siempre supo que su riqueza no era material, pues creció en el seno de una familia muy humilde de Santa Rosa de Copán.

Apegado a los consejos de su papá aprendió que hay muchas formas de romper algunas barreras sociales.

A escasas horas de volar a la República de China (Taiwán), país que le otorgó una beca completa por cinco años para estudiar mandarín e ingeniería eléctrica, el joven compartió con EL HERALDO su historia.

“Recuerdo que donde un amigo me hablaron de las becas de Taiwán, uno de los requisitos era hablar el inglés”, confesó el muchacho. Era su último año de colegio y, motivado por salir de Honduras a estudiar, sacó un curso de inglés. Martínez terminó la secundaria sin poder nunca aplicar a la beca, “necesitaba trabajar por la situación en mi casa y el curso, que era pensando en la beca, me sirvió para que me dieran trabajo en un call center de San Pedro Sula”.

5 años permanecerá Rogelio Martínez en Taiwán, el primero aprendiendo mandarín y el resto ingeniería eléctrica.

Diez horas de trabajo al día durante los últimos cinco años no apartaron de su mente el sueño de ir a Taiwán a estudiar y devolver a sus padres un poco de lo que hicieron por él.

“Hay veces que me sentía desmotivado, pensaba que eran becas que solo eran para ricos, aplicar es una inversión, pero algunos trámites se podían hacer en el consulado y me decidí a intentarlo, no podía llegar a viejo pensando que nunca lo intenté”.

Su determinación se convirtió en su amuleto, aplicó al programa MOFA de Taiwán que este año junto con el programa ICDF otorgaron 54 becas a hondureños para realizar estudios de educación superior en prestigiosas universidades y lo logró, “este es el sueño de mi vida”, confesó.

Con un futuro por delante, el muchacho no olvida a sus padres, “quiero retribuirles todo su esfuerzo y quiero que los jóvenes humildes sepan que estas becas también pueden ser para ustedes”.