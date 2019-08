Pepe: Maccih no puede seguir operando con el acuerdo de Almagro y JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras (2010-2014), Porfirio Lobo Sosa, reiteró la mañana de este miércoles en el programa Frente a Frente que es mentira que su esposa Rosa Elena de Lobo cometió fraude.



"La Corte de Apelaciones determinó que Rosa Elena de Lobo no es funcionaria pública, y no lo es solo porque cotiza al Injupem... ella devolvió los 5 millones por un error del banco, incluso con intereses", detalló.

Asimismo, el mandatario aseveró que no va a descansar "hasta que (Rosa Elena de Lobo) salga de ahí porque no es justo, es mentira que recibió fondos públicos y que cometió fraude”



Seguidamente, el expresidente de Honduras denunció que “se está presionando a los tribunales para que den un fallo que satisfaga la sed de justicia"



"Este gobierno tiene 6 años y no se le ha señalado un solo acto de corrupción y ha tenido múltiples señalamientos. La Maccih no puede seguir operando derivado del acuerdo de Almagro y JOH", agregó.



Porfirio Lobo Sosa explicó que la justicia asegura que la ex primera dama "cometió fraude porque llevaba los contratos al despacho el encargado de contactar los zapateros con los recibos, la asistente elaboraba el cheque y Rosa pasaba a firmar, ¿dónde está el documento que diga que Rosa recibió dinero? No existe".

Lena Gutiérrez

Durante el foro comparó el caso de su esposa con el de la ex vicepresideta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, quien fue absuelta de cargos por el Caso Astropharma.



"Vendrán demandas al Estado, mire esa pobre mujer -Lena Gutiérrez- que la exhibieron y a saber qué va a hacer ahora. Las vueltas, el karma ahí viene", avisó.

En cuanto a los señalamientos de narcotráfico que vienen desde Estados Unidos contra él y el presidente Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa dijo que "yo sé que un delincuente por salvarse dice lo que sea, yo lo he vivido, pero es necesario y justo que haya una investigación, que se retire o renuncie. El sistema no es sano, hay que liberarlo".