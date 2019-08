Custodio denuncia usurpación de propiedad

tegucigalpa

Que un grupo de pobladores le está usurpando una propiedad de 96 manzanas de tierra (unas 960 mil varas cuadradas), ubicada en el barrio Inglés en el sector de El Tizatillo, salida al sur, denunció el ex comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio López.

La denuncia de Custodio indica que Hugo Benítez, un habitante de la zona, “es el responsable de la venta de los lotes”.

“Él es un invasor profesional que vive en la zona y que además tiene invasiones en otras partes de la ciudad”, dijo a EL HERALDO el exombudsman.

El 8 de enero de este año Custodio López, quien garantizó que es dueño del terreno desde hace 69 años, presentó la denuncia, con número 1533572990-18, ante la Fiscalía del Consumidor y del Adulto Mayor del Ministerio Público (MP). “Se citó a los invasores y comparecieron. Hubo una audiencia y se les notificó que la propiedad es privada, pero ellos dijeron que le habían comprado a Benítez”, afirmó.

Según Custodio, no ha obtenido respuesta desde que comenzó el problema en 2015. “En la Fiscalía del Consumidor hay un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignado, pero no me han dado ningún resultado”, precisó. El excomisionado dijo que “preocupadamente vi al fiscal adjunto hace 48 horas; llamó al director de fiscales Roger Matew y los encargó del asunto”. “Él (Matew) me prometió llamarme en los próximos días, pero la respuesta es que hay una retroexcavadora”, añadió.

Custodio López consideró que la situación que afronta tiene fondo político.

Entre tanto, Diómedes López, un vecino del lugar, afirma que “la propiedad no tiene dueño porque es una herencia ancestral”