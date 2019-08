El amor atrapa a hondureños en otros países

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La inscripción en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de más de tres mil matrimonios de hondureños casados con extranjeros en las últimas dos décadas confirma que para el amor no hay fronteras, culturas, religiones ni costumbres que lo impidan.

Los compatriotas que viajaron a otros países entre 2000 y 2019 -algunos por razones económicas y otros por asuntos de estudio- terminaron quedándose allende de las fronteras por culpa de Cupido.

Las bodas inscritas en el RNP son apenas la cifra oficial notificada por voluntad propia de los interesados, pero hay otra cantidad quizás mayor de parejas casadas en el extranjero que no han mandado sus documentos a Honduras, ya sea porque no les interesa o porque no saben que este trámite es importante para una protección futura de sus hijos y de sus bienes.

Y hay otro número todavía más alto de parejas que están unidas de hecho, sin pasar por el vínculo del matrimonio, tomando como base que más de un millón de hondureños vive en el exterior, la mayoría sin una tarjeta de identidad.

VEA: Unos 38,700 extranjeros viven legales en Honduras

92 países registran presencia de hondureños, muchos ya casados.





El jefe del Departamento de Asesoría Técnica y Desarrollo Institucional del RNP y Yissel Barahona, asesora técnica encargada de la Unidad de Estadística, se han dado a la tarea en los últimos años de actualizar los actos civiles de los hondureños en el exterior para contribuir al desarrollo de políticas públicas.

Con el enrolamiento próximo con ocasión del proyecto de la nueva tarjeta de identidad, el RNP pretende acreditar nuevos datos que reflejen los movimientos de hondureños en el exterior.

¿Con quiénes?

Las bodas de hondureños con extranjeros ocurrieron en las últimas dos décadas en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, España, Portugal, República Checa, Cuba, Rumania, Alemania, Rusia, San Marino, San Vicente de las Granadinas, Sri Lanka, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Turquía, Libia, Laos, Irak, Indonesia, Gran Caimán, China Popular, Taiwán, Suiza, Dinamarca, Corea del Sur, Bielorrusia, Birmania, Bangladés y Brunéi, entre otros.

Entre 2017 y 2019 “la tendencia es cada vez mayor de hondureños que inscriben en el Registro Nacional de las Personas sus matrimonios en el extranjero por el tema de poder sacar a sus hijos, traerlos o por si lo deportan”, expresó Padilla.

Yissel Barahona y Rogelio Padilla, de la Unidad de Estadística, muestran el movimiento migratorio.





De los tres mil matrimonios de hondureños en el extranjero en su mayor parte lo han hecho con salvadoreños, estadounidenses, guatemaltecos, cubanos, mexicanos, españoles, alemanes y nicaragüenses.

No necesariamente las bodas se celebraron en los países de origen de la pareja, sino mayoritariamente en Estados Unidos, donde coincidieron en busca de mejores horizontes.

Otro fenómeno que descubrió la Unidad de Estadística del RNP es que centenares de hondureños se han casado también con sus mismos compatriotas, reflejando un 57% de los inscritos; un 27% fueron hombres que se unieron con una extranjera y un 16% mujeres que se quedaron a vivir con extranjero. Muchos de ellos regresaron al país ya con sus parejas, otros no volvieron.

Inscripción y dónde acudir

Los hondureños casados en el exterior pueden registrar sus matrimonios a través de los consulados o mandando sus documentos a un pariente o amigo para inscribirlo en el RNP.

Los requisitos de inscripción: certificación de matrimonio apostillada, tarjeta de identidad de quien presenta los documentos, carta poder (si es apoderado), llenar solicitud en la Secretaría General dirigida al RNP, original y copia de todos los documentos.