Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La crisis en el Congreso Nacional está resuelta en un 80 por ciento, pero se espera que entre hoy y el lunes se negocien los detalles pendientes para ponerle fin a este conflicto que acumula casi tres meses de inactividad.

“La próxima semana van a haber sesiones normales, vamos a empezar a aprobar los artículos más importantes sobre atribución de funciones y requisitos de consejeros y magistrados”, adelantó el vicepresidente del Poder Legislativo, el nacionalista Antonio Rivera Callejas.

Una vez aprobados estos artículos que constituyen la ley transitoria, esta será enviada al Poder Ejecutivo para la sanción del presidente Juan Orlando Hernández, quien de inmediato la mandará a publicación al diario oficial La Gaceta.

Una vez publicada, comenzarán las audiencias públicas a las que serán sometidos los aspirantes a ocupar cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los nuevos órganos que sustituirán al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Rivera Callejas aseguró que “en un 80 por ciento” está resuelta la crisis y “me atrevería a decir que las pláticas van por buen camino, falta el día lunes y ojalá que el día martes tengamos las sesiones ordinarias y empecemos a trabajar, a legislar para garantizarle al pueblo que las próximas elecciones serán con nuevas reglas, con nuevos árbitros y que esta crisis llegará a su fin”. Dijo que todos están con el deseo de que todo vuelva a la normalidad porque esto “crea tranquilidad, crea paz”. “Ya no más cohetes, ya no más pólvora, no más golpes” en la cámara legislativa, afirmó el político.

Por su parte, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, admitió que las pláticas entre las fuerzas que han estado en conflicto están por concluir “y esperamos que esas pláticas hayan sido positivas, que hayan resultado y que se concreten dando la buena noticia que se va a nombrar a los funcionarios”.