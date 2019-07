Anuncian cortes de energía en el Distrito Central y San Pedro Sula

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios y colonias del Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Bárbara sufrirán la interrupción de la electricidad este miércoles 31 de julio de 2019.



La información fue detallada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) a través de sus redes sociales.



DISTRITO CENTRAL (9:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Callejas

Colonia Torocagua

Colonia Primero de Diciembre

Colonia Nueva Era

Colonia Centroamérica Oeste

Residencial La Fuente

Colonia 21 de Febrero

Centro Comercial San Pedro

Ciudad Lempira

Colonia Arturo Quezada

Colonia Nueva España

El Pantanal

Colonia El Retiro

Colonia Israel Norte

San Buena Ventura

Colonia San Francisco

Jerusalén

Monte Los Olivos



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Quintas San Rafael

Torres del Valle

Colonia Jardines del Valle I, II, III, IV, V etapa

Residencial La Violeta

La Humildad

Iglesia Coreana

Cancha de Baseball



SANTA BÁRBARA (8:30 AM a 4:00 PM)

Farolito

La Zona

Los Bancos

Gualjoco

Galeras

La Cuesta

Santa Rita Oriente

El Aguacatal

Gualsimaca

Los Naranjos

Altos de Galera

Rodeo

Suyapa

Las Linas

Las 22

San Gaspar

Los Anises.