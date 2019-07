Julieta Castellanos: Solo habrá elecciones en la UNAH si el MEU siente que ganará

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) dejará que hayan elecciones solo si considera que va a ganar, aseguró la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos. Esa sería la causa de los conflictos internos de la alma máter de acuerdo a la académica.



En declaraciones a EL HERALDO, Castellanos detalló cómo los intereses políticos afectan las elecciones estudiantiles, al tiempo que avisora que si no ocurren en 2020 la situación se agudizará a medida que se acerquen el proceso electoral de 2021.

"Hay un vínculo muy estrecho entre el MEU y el partido Libertad y Refundación", aseguró.

Aquí la entrevista íntegra:



¿Cómo fue el proceso en su gestión para que se desarrollarán las elecciones estudiantiles?

Las elecciones estudiantiles en la Universidad siempre fueron actos bastante reñidos con la ley y la legitimidad, eso fue parte de la crisis épica de la Universidad y de las corruptelas universitarias porque habían dirigentes estudiantiles que en algunos casos eran casi de la misma edad que los decanos y se dio toda una práctica donde los estudiantes eran quienes gobernaban en las facultades, era una serie de prebendas y de corruptelas que desdecían mucho de la legitimidad y de la ética con que se llevaban a cabo los procesos estudiantiles.



Hay un récord muy negativo en el Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca) de todos los recuerdos de lo que era la representación estudiantil en los años de rectorado de la doctora Ana Belén Castillo, ella fue la última rectora que se acompañó de estudiantes electos en el Csuca, vino el proceso de reforma universitaria y yo asumo el cargo el 23 de abril de 2009, cuando asumo había un reglamento electoral que se aprueba en el Consejo Universitario.

Fue un reglamento que había aprobado el Comisionado Universitario, era vicerrectora de Orientación y Asuntos Estudiantiles, América Alvarado y del Comisionado Universitario, Andrés Pérez, pero los estudiantes rechazaron ese reglamento electoral, lo calificaron de injerencista pese a que era un reglamento que solo convocaba para que se reunieran y luego se reorganizaran para que ellos hicieran su reglamento electoral, no hubo elecciones en el 2009, hubo rechazo.

¿Se hicieron más intentos por hacer el proceso electoral en la UNAH?

La iniciativa se retoma en el 2010 y 2011, se firma un convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ese tiempo eran 80 mil estudiantes y se requería de apoyo logístico, las urnas, acababan de pasar las elecciones nacionales de 2009, sin embargo, debo aclarar que si no ha habido elecciones es por los conflictos estudiantiles, los estudiantes protagonizaron actos de violencia, hubo inclusive conflictos entre los frentes históricos que en ese momento se llamaban movimientos independientes.

El TSE se retiró del acompañamiento porque miraba muchos conflictos internos entre los estudiantes, preveían que iban a ser unas elecciones bastante conflictivas , con mucha violencia y ellos preferían no participar en ese proceso electoral y se retiran en octubre de 2011, ellos no miraban voluntad de un ejercicio transparente en las elecciones estudiantiles, no había identificación, no habíamos podido lograr el carné de identificación y estábamos en ese proceso.



¿Qué medidas se tomaron después de esa vez que no se logró el proceso?

Una nueva iniciativa electoral se dio en 2012, inclusive en esa iniciativa hubo un reglamento electoral, los estudiantes se pusieron de acuerdo, la Universidad asignó un presupuesto que andaba en siete millones de lempiras para la movilización de estudiantes, el tiraje de las papeletas, la compra de las urnas, toda esa logística que se necesitaba para el día de las elecciones, la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional tenía asignada el presupuesto para esas elecciones, pero no se llevaron a cabo.



¿Por qué no se pudieron llevar a cabo las elecciones estudiantiles en ese entonces?

Hubo tres actos de violencia, en el edificio A1, en el departamento de Ciencias Sociales hubo un acto de violencia con arma blanca, se hirió un estudiante de los movimientos independientes, luego en la Facultad de Ciencias Jurídicas hubo un conato de violencia, ahí el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD) era un frente histórico y los nuevos movimientos independientes estaban surgiendo, hubo un disparo y los estudiantes se lanzaron por las ventanas, de ahí en el edificio C3 agredieron a un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas.

Los profesores también se involucraban en toda esa corruptela que había de las elecciones estudiantiles y un profesor se involucró y salió con golpes en el rostro.

Después de esos tres conatos de violencia, los estudiantes del FUUD sacaron las urnas e hicieron las elecciones solo para ellos en el Colegio de Abogados de Honduras, por supuesto unas elecciones donde no había la boleta de matrícula , no había el carné de identificación, no había un órgano veedor que certificara las elecciones, fueron unas elecciones solitarias hechas por el Frente Unido y por lo tanto no tenían validez.

Ese fue el último intento de elecciones en 2012, pero vuelvo a decir teníamos un conflicto entre movimientos independientes y los frentes históricos. Todos los conatos que hubo de violencia fue entre los frentes históricos y los movimientos independientes y en el caso de Economía se vincularon inclusive docentes a apoyar los estudiantes para que participaran en las elecciones.



¿Qué sucede después para buscar un consenso?

Se venía el año 2013 y el Consejo Universitario se había quedado sin los representantes estudiantiles, sin secretario general la Universidad y por lo tanto si no había secretario general era un problema porque no había entrada de ninguna solicitud de información, se paraba la Universidad completamente.

Fue cuando fuimos al Congreso Nacional en 2013 y viendo la emergencia que había de nombrar representantes estudiantiles, no había reglamento porque no fue aceptado por los estudiantes y el año 2012 tampoco hubo elecciones por los conflictos, entonces el Congreso reforma la Ley Orgánica y autoriza al Consejo Universitario para que en un periodo de dos meses pueda nombrar a estudiantes al Consejo Universitario con los requisitos que manda la ley, en ese sentido, es lo que da pie a que se nombren los representantes estudiantiles, surgidos de unas asambleas de estudiantes donde se eligen los candidatos que tienen las condiciones, los requisitos para ser miembros del Consejo Universitario, ese procedimiento estuvo vigente dos años.

¿Que implicaba no tener representantes estudiantiles para la UNAH?

No tener representantes electos por elecciones directas es un problema porque los estudiantes nunca sintieron que aquellos estudiantes que salieron electos por asambleas eran estudiantes que legítimamente los representaban, aunque eran estudiantes íntegros, capaces, comprometidos, muy responsables pero no habían surgido de las elecciones, entonces, ellos rechazaban a aquellos representantes en el Consejo Universitario y ellos mismos no se sentían tampoco que representaban a sus compañeros, entonces, a la Universidad eso no le resolvía el problema y por lo tanto lo legitimo y lo correcto es que hayan elecciones estudiantiles.



¿Y por que se derivó la crisis de 2016?

Se vino el conflicto del año 2016-2017 y sobre todo porque se juntaron las dos elecciones , la nacional y la universitaria, se juntó la elección de rector y de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) y la del presidente de la República, eso vino a hacer mucho más compleja la situación y vino el conflicto que ya sabemos.



En 2016 se dan algunos conflictos sobre todo en Ciencias Sociales, estudiantes que no tenían los requisitos querían que les matricularan clases, básicamente el conflicto comienza por ahí, había una negativa de los estudiantes a aceptar las normas académicas y eso también crea un conflicto cuando se eleva el índice de aprobación con la repitencia y los abandonos.

El estudiante no quería normas, el índice de aprobación se elevó de 60 a 70 por ciento y luego se bajó a 65, se regula la matrícula por índice académico, estudiantes que tenían bajo índice tenían que matricular pocas asignaturas y se daban más cupos a los estudiantes que tenían más alto índice académico.

Toda institución que maneja fondos públicos tiene que hacer el mejor uso de esos fondos y nosotros estábamos obligados a que los fondos que nos trasladaba el Estado fueran bien utilizados y el estudiante que solo matriculaba los cursos y no se presentaban también se les puso restricciones, los estudiantes rechazaban estas normas académicas y es lo que hace el conflicto del año de 2016, una de las medidas que se tomó fue retroceder la reforma del índice de aprobación de 70 a 65 por ciento y luego si se mantuvieron las otras normas académicas como el número de asignaturas que podían matricular por índice académico.



¿Qué repercusiones tuvo para la Universidad?

Aquí es cuando surge el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), que se politizó mucho porque ya en 2017 arranca la campaña electoral presidencial y hay un vínculo muy estrecho entre el MEU y el partido Libertad y Refundación (Libre), en el pasado siempre fue igual el Partido Nacional tenía su frente que era el FUUD y el Partido Liberal tenía al FRU, y el MEU se convierte en el brazo estudiantil de Libre.

El interés político partidario de Libre con hacer de la Universidad un centro de reclutamiento de jóvenes y en los centros regionales lo mismo, es lo que hace mucho más difícil el conflicto de 2016 y 2017. Los estudiantes recibieron mucho apoyo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), llegaban a reunirse con los estudiantes varias figuras del movimiento.

Elecciones fraudulentas

¿Qué pasó con las elecciones que se desarrollaron sin haber aprobado aún un reglamento electoral?

Hubo un fenómeno que vino a disparar mucho, se llevaron a cabo elecciones estudiantiles en la Facultad de Derecho sin haber un reglamento estudiantil, entonces, ese hecho fue un precedente bastante negativo porque significaba que cualquiera podría hacer elecciones sin reglamento, sin carné de identificación, sin saber si eran estudiantes matriculados y tuvimos unos presidentes estudiantiles como Fausto Cálix, en unas elecciones calificadas como fraudulentas.

Esa era el tipo de elección que se venía en la Universidad si se hacían sin reglamento y sin un carné estudiantil y sin un listado de votaciones. La elección de Fausto Cálix fue ilegitima pero eso creo un precedente que dio origen para que en otras facultades sin reglamento intentaran dar elecciones en las Juntas de Facultad.



¿Cómo fue el proceso de negociación con los estudiantes?

Vino el conflicto del año 2016 por las normas académicas que se habían aprobado en septiembre. Luego hubo negociación en este conflicto y se llevó a cabo con los decanos, se reunieron con los estudiantes en el Palacio de los Deportes. Hubo un segundo momento donde las autoridades negociamos con los estudiantes.

En esta negociación por parte de las autoridades universitarias participaron: el director de la UNAH-VS, Francisco Herrera, actual rector, participó Allan Fajardo, director del UNAH-Tec-Aguan, el vicerrector Ayáx Irías que junto a la vicerrectora Rutilia Calderón, los dos coordinaban esas negociaciones, el director del Instituto Tecnológico Superior de Tela, Santiago Ruíz, el doctor Armando Euceda y el licenciado Armando Sarmiento, quién llevaba las actas.

También habían representantes externos Mauricio Díaz Burdett del Fosdeh, Carlos Posas, presidente de los estudiantes graduados, los estudiantes propusieron al padre Ismael Moreno, la señora Miriam Miranda y al señor Berno Muñoz.



¿Pero si llevaron a cabo esas negociaciones por qué fracasaron?

Sí hubo negociación, autoridades actuales fueron parte de aquella negociación y de aquel diálogo, si el diálogo no dio resultados es porque eran otras condiciones, los estudiantes estaban con la expectativa de que Libre iba a ganar las elecciones y así iban a colocar todas las autoridades universitarias, lo que había en juego era nombrar a la Junta de Dirección Universitaria para copar todos los cargos.



El diálogo fracasa porque los estudiantes le apostaban a colocar gente de Libre en la rectoría de la Universidad y al sector más radical, el diálogo no fracasa porque hubo intransigencia sino porque la agenda no era académica sino política.



¿Cómo ve el panorama para las próximas elecciones estudiantiles en la UNAH?

En la medida que las elecciones estudiantiles se acerquen al 2021 va a volver a haber conflicto, si no hay elecciones a principio de 2020, en el primer periodo, ya no habrán en los siguientes porque vendrán las elecciones generales y vamos a tener el mismo problema de 2017, los estudiantes del MEU lo que quieren es que Libre tenga la UNAH.



¿Considera que el MEU pueda ganar las elecciones?

Si los estudiantes del MEU sienten que van a ganar las elecciones van haber, pero si ellos sienten que las pueden ganar los frentes históricos no van haber elecciones, el MEU lo que quiere es ganar y tener el poder, si no hay elecciones tienen más poder porque van a seguir teniendo poder por la fuerza, por las negociaciones, con las tomas de calle y edificios, ese es el poder que ellos quieren mantener.

En cambio, si hay elecciones el poder de ellos va a estar en el Consejo Universitario, ellos quieren ganar todo entonces si ellos saben que no ganan todo miro difícil que vayan haber elecciones, entre más se acerquen las elecciones al 2021 más conflictiva se van a volver las elecciones en la Universidad porque los partidos políticos van a estar involucrados.

Urgen las elecciones



¿Como influye que las elecciones no se hagan este año?

El tiempo juega a favor si los estudiantes que quieran participar hacen un buen trabajo, pero juega en contra si el estudiante se siente dañado.



¿Cómo califica que ya se haya logrado un consenso y se aprobara un reglamento electorales?

Ya habido tres reglamentos electorales, este es el tercero, hubo un reglamento primero hecho por el Comisionado Universitario que no lo aceptaron, de ahí un segundo para una convocatoria que era para una convocatoria única y luego se organizaran y hubo este tercer reglamento.

Me alegra que haya este reglamento estudiantil, es un logro importante, ojalá que concretice en elecciones ejemplarizantes, es legitimo que hayan elecciones estudiantiles.

No es comprensible que en una universidad donde se desarrolla la academia donde se forma el talento de un país y en mi periodo no hubo elecciones por la violencia que ellos mismos ejecutaban.



¿Sectores aseguran que urgen las elecciones para que se acaben los interinatos en la UNAH, de que manera le afecta esta situación a la institución?

Sí urgen las elecciones porque vendrían a darle a la Universidad su fortaleza institucional pero a mi juicio un interinato no afecta un desempeño académico de la universidad porque las autoridades son elegidas en legal forma con todas las competencias. Ahora que la Universidad tiene que ir a elecciones para que tenga sus organismos de gobiernos y tienen que ser elecciones ejemplarizantes.



¿Ya no hay más obstáculos para que hayan elecciones?

No habría realmente motivo para que habiendo un reglamento aprobado no hayan ahora elecciones estudiantiles sobre todo porque es un reglamento que ellos hicieron. Si ya el Consejo Universitario aprobó el reglamento lo que procede es un cronograma.



¿Que espera que suceda una vez que se realicen las elecciones tan esperadas?

Que la Universidad se estabilice, que los estudiantes que salgan ganadores acepten la enorme responsabilidad y el enorme privilegio que es ser parte un organismo de gobierno y que los que salgan derrotados que sepan que son minoría y en Honduras las minorías quieren ser los que gobiernan. No aceptan cuotas de poder.



¿Cómo califica el ingreso de elementos policiales y militares a la UNAH hace unas semanas?

La entrada de como lo hizo la Policía que entró al campus fue una forma incorrecta porque puso en riesgo la vida de estudiantes y de otras personas, porque la policía no puede irrumpir de esa forma en un centro de estudios, pero no es porque es autónoma la Universidad, no es una autonomía territorial, la policía no puede irrumpir a alguien por su forma de pensamiento, no se persiguen las ideas, pero la policía si puede perseguir el delito que se comete en la universidad.

La policía no puede perseguir la protesta pero si en el marco de la protesta hay una víctima y el responsable se esconde en la universidad, o tienen que entregarlo o la policía tiene que entrar a capturarlo, concluye la exrectora Julieta Castellanos.