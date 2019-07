Suspensión de electricidad el miércoles 24 de julio para docenas de colonias en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Docenas de barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, Lempira, Santa Bárbara entre otros lugares de Honduras, sufrirán la interrupción de la energía eléctrica este miércoles 24 de julio de 2019 desde horas de la mañana.



Lo anterior lo informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de sus redes sociales.



DISTRITO CENTRAL (9:30 A 11:00 PM)

Residencial Maya

La Era

Altos de la Era

Era Oriental

Colonia 13 de Juilo

Repetidora H.R.V.C.

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

El Molinon

Discovery School

Lomas de la Florida

Bombas del SANAA

Colonia Santa Margarita

Instituto para El Desarrollo Hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Bulevar Morazán

La Fraternidad

Colonia 21 de Octubre

Golden School

Sector “A” de Izaguirre

Entrada a San Miguel

Los Girasoles

Las Joyas

Barrio El Rincón

Villa Delmy

Modesto Rodas Alvarado

Salida a Valle de Ángeles

El Sitio

Santa María

Residencia Santa Lucia

Aldea El Chimbo

Colonia Nueva Suyapa

Colonia 17 de Septiembre

Transmisores de Radio Católica*

AGAFAM

Villa Colonial

Colonia 26 de Juilo

Triquilapa

Las Tablas

Repetidoras de Televisoras y Radioemisoras.

Colonia Santa Ana

Colonia13 de Juilo

Transmisores de Radio América

San Miguel

Colonia 30 de Noviembre

Bario La Lomita

Colonia Aurora

Colonia Sempe

La Sosa

La Travesía

La Trinidad

Colonia Estados Unidos

La Mololoa

Los Quebrachitos

Aldea Agua Blanca

Colonia Paz García

Colonia Gloria a Dios

Colonia Villa Nueva

Colonia Los Pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danli hasta el km. 9

Colonia Jesús de la Buena Esperanza

Colonia Mirador de Oriente

Residencial Villa del Campo

Pinares de Oriente

Desvió a Tatumbla



SAN RAFEL, LEMPIRA (9:30 AM a 5:30 PM)

Aldea San José

Aldea El Roblón

Aldea Sinaí

Aldea Teocinte

Aldea El Higuito

Aldea San Antonio

Aldea Queruco

Aldea El Eden

Aldea Las Delicias

Aldea Malapa,

Aldea San Miguel

Aldea Agua Sarca

Aldea Los Lirios,Mogote

San Pedrito

Lagunetas

El Alto

Santa Lucia

Suyapa

Dolores

Las Brisas

El Aguacatillo

La Cañada

El Mango



LA UNIÓN, LEMPIRA (9:30 AM a 5:30 PM)

Aldea Nueva Paz

Aldea Macincal

Aldea Los Barrientos

Aldea Los Ponces

Aldea Los Ramos

Aldea Las Casitas

Aldea El Pinabetal

Aldea San Carlos

Aldea Las Peñas

Los Llanos

El Sitio

Los Naranjos

Clínica La Unión

Tablones

Guayabita

Taragual



LA IGUALA, LEMPIRA (9:30 AM a 5:30 PM)

Aldea Río Colorado

Aldea Río Blanco

Aldea Zapote

El Tablón

Las Pilas

La Joya

La Montañita

Jacan

Las Brisas

San Miguel

Las Olominas

Las Vegas

La Hacienda

El Patastillo

Buena Esperanza

Buenos Aires

Las Playas

El Níspero



SANTA BÁRBARA (9:30 AM a 5:30 PM)

Aldeas Campamento

Aldeas Robledal

Aldeas Barbasco

Aldeas Nueva York

El Danto

Quiscamote

Las Vegas

Concepcion

El Campo

Campamento de represa El Níspero

Las Vegas

El Mochito

El Ponciano

Buena Vista

El Aguaje

El Carreto

Gongora

El águila

La Ruda

El Encinal

Los Aguajes

San Pedro Zacapa

Agalteca

La Boquita

Azacualpa

San Antonio de Chuchepeque

El Ocote

Agua Sarca

El Tablón, El Barrial

Agua Caliente

Mojarras

Crucitas

Quebrada Honda

Concepcion Sur

Nueva Esperanza

Los Nuevos Achotes

El Playon

La Isla

Pinabete

Peña Blanca

El Timbo

La Laguna

Los Troches

El Aguaje

La Laguna

San Francisco de Ojuera

El Pilon

El Diviso

Santa Fe

San Ramon

La Palca

El Gavilan

Zapotal

La veneda

Piedras de Agua

La Chorrera

Bordo Villa Nueva

El Barrial

El Molo

Los Laureles

Tejeras



INTIBUCÁ (9:30 AM a 5:30 PM)

Nueva Esperanza

Ceguaca

San Juan

La Libertad

El Edén

Santa Ana.