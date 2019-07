Llegada del hombre a la luna: “No había luz por los bombardeos”

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hecho histórico de la llegada del hombre a la Luna en 1969 influyó de gran manera en la vida de la fundadora del Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OACS/UNAH), María Cristina Pineda. La primer decana de la Facultad de Ciencias Espaciales de la máxima casa de estudios en ese entonces tenía 18 años y estaba terminando la secundaria.

La experta en astrofísica y astronomía conversó con EL HERALDO sobre cómo se vivió en Honduras ese momento. A continuación lo que dijo.

¿Cómo se vivió en Honduras ese trascendental hecho histórico?

En el contexto de cuando empieza la era espacial, cuando en 1957 se logra mandar la primera nave espacial, había todo un deseo, una competencia de poder hacer viajes espaciales, todo el mundo estaba pendiente en diferentes lados del planeta y las personas seguíamos la noticia. Yo estaba terminando mi secundaria y empezando la universidad. En 1969 aquí en el país tuvimos el problema de lo que se llamó la guerra con El Salvador, tuvimos problemas de comunicación, se iba la luz, ese día en algunos lugares no hubo acceso a la televisión y la preocupación era otra. Sin embargo, el evento fue tan trascendental que se siguió comentando más allá de nuestra propia problemática, que nos acompañó por varios años.

¿Se puede decir que pasó desapercibido por la situación de la guerra?

En el día que se dio fue la coincidencia, un 20 de julio, pero es que la problemática que estábamos viviendo así lo ameritó, pero siempre hubo la posibilidad de enterarnos de lo que estaba sucediendo y la noticia se divulgó en el mundo porque fue un acontecimiento de cobertura mundial, no lo desconocimos, sí nos enteramos, pero los acontecimientos que estábamos viviendo eran difíciles, había bombardeos, la gente estaba preocupada, era un problema de sobrevivencia. Ese mismo día no fue posible enterarse porque no había luz por los bombardeos, recuerdo, pero al día siguiente, cuando escuchamos la radio o vimos la televisión, la noticia estuvo y motivaba.

¿Que significó para Honduras ese momento histórico?

Nos motivó lo suficiente. Yo empiezo mis estudios universitarios, estudié ingeniería primero, después estudié física y sentí la necesidad de trabajar en el campo de la astronomía y me motivó y viajé a España para especializarme y cuando regresé vine con el proyecto de crear el Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa en 1998. Siento que los estudiantes universitarios siempre han seguido motivados y curiosos por saber que hay más allá de aquí del planeta, entonces empezamos con las carreras de astronomía y astrofísica y la temática de la exploración espacial, del conocimiento de los diferentes objetos del universo y en medio del proceso de la reforma universitaria para el 2009 logramos crear la Facultad de Ciencias Espaciales que hoy tiene toda una estructura.

¿Ese evento la impulsó a estudiar astronomía?

Sí, cuando estamos en las épocas de alrededor de la llegada del hombre a la Luna lo interesante es que uno empezaba a ver los satélites y la curiosidad de uno era ver cómo estaban los satélites en el espacio, ya más adelante en la carrera ya no fue solo seguirlos, verlos, sino que entenderlos, cómo los proyectos de exploración espacial son posibles y cómo son de utilidad para el desarrollo.

¿Qué mensaje deja para la humanidad?

Es un estímulo para siempre proponernos cosas que aunque en un momento nos parezcan imposibles, aplicando el conocimiento adecuado y si existen, puede hacerse, pero si no existe hay que crearlo.