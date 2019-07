Listado de colonias que estarán sin electricidad este sábado en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias de La Lima, San Pedro Sula y La Paz estarán sin electricidad este sábado 20 de julio de 2019, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y EEH.

La estatal hondureña como el consorcio realizarán trabajos de mantenimiento en la líneas que abastecen las zonas donde se cortará el servicio de la energía.



SAN PEDRO SULA (8.00 AM a 2:00 PM)

Colonia Los Ángeles

Colonia La Sabana

Colonias Satélite (I, II, III, IV, V Etapa)

Colonia Júpiter

Colonia San Jorge de Sula

Colonia San Carlos de Sula (Norte)

Colonia San José de Sula (Este)

Colonia Saturno

Colonia Villeda Morales

Colonia El Edén

Colonia Sandoval Sorto

El Sauce

Colonia Perpetuo Socorro

Colonia Reparto Lempira

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathon

Estadio Yankel Rosental

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio San Fernando (Sur)

Diunsa

Barrio Morazán

Colonia Las Vegas

Colonia Honduras

Colonia Esquipulas

Residencial Andalucía

Colonia Ideal

Barrio Barandillas (Sur)

Colonia Smith(Sur)

Colonia Alameda

Barrio San Fernando (Norte)

Colonia Ruiz

Colonia Geisa

Barrio Medina (Norte)

Colonia Fernández Guzmán

Colonia Tepeaca

Colonia Aurora

Barrio Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Clinica Periferica IHSS Tepeaca

Modesto Rodas

Cabañas

Gran Villa

La Libertad

Hipodromo

TELETON

Colonia Hermosa Providencia

Colonia Santa Rosa

Colonia San Pedro

Colonia San Carlos de Sula

Colonia San José de Sula

Colonia Centroamerica

Col San Roberto de Sula

Colonia Louisiana

Residenciual Costa Verde

Colonia Villa Ernestina (Norte)

Colonia Cacvil I y II

Industrias Chamer

Maderas Noriega

Zip San José

Santa Maria

Villa Ernestina(oeste)

Sede Club Real España

Colonia Odilón Ayestas

Colonia Universal

Colonia El Limonar

Colonia Carmen Inva

Colonia Villas del Carmen

Colonia Reparto del Carmen

Colonia Nueva Esperanza

Residencial Florida I, II

Hospital del Ojo

Confecciones El Barón

Parque Acuático Zizima

San Juan

Lomas de San Juan I y II Etapa

Residencial Santa Isabel I, II y III Etapa

Constructora William & Molina (Duracreto)

Arenales

Colonia Alabama

Aldea Cablotales

Aldea Altamizales

Colonia San Vicente de Paul I y II

Colonia Leonardo Callejas

Colonia Jesús R. González*

Colonia Filadelfia

Colonia La Pedroza

Villa Norma

Parque Arqueológico Currusté

Industrias Rica Sula, Gasolinera American

Luzmetal.



LA LIMA (9:00 AM a 5:00 PM)

Colonia Reyes Caballero

Colonia 15 de Septiembre

Lima Vieja

Lima Nueva

Colonia Suyapa

Agromesa

Colonia Pineda I y II

Asilo de Ancianos

Campo Pineda

Colonia Villa Ester

Colonia Usula

Luis Tibaud

Zona Americana

Hospital La Lima Medical Center

Colonia La Paz

Campo Dos

Flores de Oriente

Campo Viejo San Juan

Campo Nuevo San Juan

Zip Continental

Colonia Oro Verde.



LA PAZ (8:00 AM a 3:00 PM)

Ajuterique

Le Umani

Ciudad De La Paz

Hospital Roberto Suazo Cordoba

Hospital Enroue Aguilar Cerrato

Alcalda Municipal de La Paz

Registro Nacional de las Personas

Casa de la Cultura

Palacio Judicial de La Paz

Iglesia Los Dolores

Escuela Ramon Rosa

Escuela Manuel Bonula

Distribuidores Mouneros

Iclesia Santidad

Supermercado El Pueblo

Escuela Dionisio de Herrera

Iglesia de Dios Pentecostal

Escuela Adelina Martinez

Filtro de Agua Sanaa

Iglesia Católica La Ermita

Escuela Francisco Varela

Cane

San Sebastian

Humuya Lamaní

Valladolid, Tepanguare

Piedras De Moler

El Astillero

Aldea Pacheco

El Playon

Piedra Parada

Guachipun Concepcion de Soluteca

San Pedro Tutule

El Nafunuolas Umas

Acua Fria Las Moras

Los Mangos

El Matasano

Quilaperque La Penita

Villa de San Antonio

Colonia Nuevo Amanecer

Yarumela.