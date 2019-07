Lista de colonias que estarán sin electricidad este viernes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios y colonias del Distrito Central, Comayagua y Choloma sufrirán la interrupción de la electricidad este viernes 19 de julio de 2019 en horas de la mañana.



La información fue brindada por la Empresa Energía Honduras (EEH), quien compartió la lista de sectores donde contarán el servicio para realizar trabajos de mantenimiento.



DISTRITO CENTRAL (9:00 AM a 2:00 PM)

Colonia Prado

Canal 11

Colonia Miramontes

Colonia Los Pinares



COMAYAGUA (8:00 AM a 3:00 PM)

Colonia Zarcita

Colonia Pinto

Colonia Fuerzas Armadas

Colonia Milagro De Dios

Colonia Santa Marta

Mata de Caña

Aldea Valle de Angueles

El Sauce

Aldea Piedras Azules

Generacion Churune

El Roblito

Cacahuapa

Guasistagua

Plan de La Rosa

San José Potrero Sucio

Celequitos

Buena Vista del Norte

La Palma

Lomas del Cordero

La Sidra

La Cuesta

San Jerónimo

Jamalteca

La Libertad

Ojos de Agua

Las Manzanas

San Luis

Rancho Grande

El Robledal

La Candelaria

El Hielo

Quebrada Amarilla

Las Trojes

Los Puentes

Anisales

Río Arriba

Santa Fe

Valle Bonito

Las Aradas

Las Lajas

El Valle Grande

El Buen Pastor

Las Piñas



CHOLOMA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Infop

Colonia García

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubí

Colonia Adeh

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia 11 De Abril

Barrio Suyapa

Barrio San Antonio

Barrio San Francisco

Colonia Pagán

Residencial Los Prados

Colonia El Kilometro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca

Rinagro

Corrugados de Sula

Los Caraos

Colonia La Fortuna

Colonia Los Invencibles.