Informe: Al menos 7 de cada 10 aspirantes a policía son excluidos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siete de cada diez aspirantes a convertirse en policía quedan al margen del proceso tras someterse a las rigurosas pruebas de confianza en el Instituto Técnico Policial (ITP), expulsados en la primera fase de la aplicación de los filtros.

Es decir que el 70% de los postulantes es rechazado en sus aspiraciones de convertirse en miembro de la fuerza policial, según los datos proporcionados por las autoridades de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Educación Policial.

Las cifras oficiales indican que solamente el 30% logra afiliarse satisfactoriamente a la institución. De una muestra de 100 estudiantes, solamente 30 pueden acceder al ITH, el resto retorna a sus casas.

Las causas son porque no han aprobado satisfactoriamente las pruebas de confianza, que son de carácter obligatorio.

Y no solo eso, en muchos de los casos se ha detectado que quienes pretenden formar parte de la Policía Nacional tienen vínculos con la criminalidad organizada.

Los expertos coinciden en que las maras y pandillas hacen hasta lo imposible para permear una vez más la institución armada para dominar y hacer sus fechorías desde adentro.

En años anteriores se ha logrado detectar que elementos de la Policía han tenido vínculos cercanos con el narcotráfico y criminalidad organizada, convirtiéndose en piezas claves para filtrar información sobre operativos y órdenes de captura.

“No solamente estamos sacando las manzanas podridas, sino que estamos construyendo una nueva y mejor institución; estamos incorporando la sangre nueva que se necesita para resolver los viejos problemas de la Policía Nacional”, explica Omar Rivera, representante de la Comisión de Depuración.

Los aspirantes son sometidos a la prueba psicofisiológica (poligráfo), psicométrica, toxicológica y socioeconómica y el que no las apruebe inmediatamente es apartado del proceso.

La prueba del polígrafo es una de las que más aplaza a los aspirantes porque en muchos de los casos pretenden burlar el mecanismo utilizando mentiras, que en su gran mayoría son detectadas por el polígrafo.

Proceso

Una vez que los policías son admitidos, son certificados y educados por el período de un año en el ITP situado en La Paz.

“Las nuevas generaciones que se están formando en el Instituto Tecnológico Policial están siendo preparadas en el marco de valores y principios, que no admiten la pillería”, comentó Rivera.

Un promedio de 2,500 elementos de la escala básica se gradúan anualmente del Instituto, quienes obtienen el título de Técnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con orientación en Seguridad Comunitaria, de acuerdo con las estimaciones presupuestaria de la Secretaría de Seguridad.

También son formados durante un año en prevención de la violencia y resolución de conflictos, investigación criminal e inteligencia policial con énfasis en criminología y criminalística, derechos humanos y gestión de la seguridad comunitaria y defensa personal.

Dentro de tres años, la Policía contará con 26 mil hombres y mujeres capacitados para prevenir la violencia, investigar el delito, combatir el crimen y articular una acción efectiva con otros entes operadores de justicia para revertir la generalizada impunidad que impera en el país.

“Este incremento en el número de agentes se realiza con el objetivo de garantizar el relevo generacional en la institución y acercarse a los estándares internacionales en materia de número de policías por cada 100 mil habitantes que apenas cumplimos al 50 por ciento”, aseveró Rivera.

Los procesos de calificación del ITP son similares en la Academia Nacional de Policía, que es de donde se gradúa la alta oficialidad de la institución en el grado de licenciatura.

Requisitos

Para ingresar al ITP, la ley indica una serie de requisitos como ser hondureño por nacimiento y tener entre 21 a 29 años de edad.

Asimismo, haber aprobado como mínimo la secundaria completa, poseer buena conducta y no tener antecedentes penales ni policiales y no tener problemas físicos que le impidan realizar el curso. Además, no haber sido eliminado con anterioridad del Instituto Tecnológico Policial por faltas disciplinarias y no haber sido denunciado por violación de los derechos humanos, violencia doméstica o intrafamiliar.

Entre otros, no estar tatuado ni perforado parte del cuerpo en el hombre y la mujer; en esta última en el lóbulo de la oreja, solamente una perforación. A fin de conocer su idoneidad para formar parte de la institución policial, los cadetes son sometidos a procesos de certificación de manera permanente.

“El Sistema de Educación Policial (SEP) y la Policía Nacional están apuntando a la calidad en la formación de los funcionarios policiales para el bienestar de la población y brindar un servicio de calidad enfocados en la seguridad humana”, señaló el director de ITP, Juan Adolfo Gonzales Zapata.

Depuración

Desde el 2016, la Policía Nacional inició un proceso de depuración interna que ha dejado hasta la fecha a 5,775 miembros de la institución cancelados definitivamente.

La Comisión de Depuración canceló en 2016 a unos 2,075 elementos policiales entre agentes de la escala básica y la alta oficialidad.

Un año más tarde, 2,819 agentes abandonaron la institución, mientras que en 2018 fueron depurados 627 agentes y en lo que va de 2019 fueron cancelados 254 policías.

No obstante, la sociedad no ha quedado desprotegida y desde ese mismo año a la fecha fueron contratados 9,101 elementos policiales.

Las cifras demuestran que 2,529 fueron contratados en 2016, otros 2,958 en 2017.

Mientras que en 2018 se contrataron 2,535 agentes y en 2019 se ha contratado a 1,079 nuevos policías.

Respaldo

La comunidad internacional ha indicando que el éxito de la reforma policial en Honduras se debe a un conjunto de factores entre los que subraya la voluntad política de las autoridades, la participación de organizaciones de la sociedad civil y el respaldo de la cooperación internacional.

“Hay avances enormes y los mismos se ven reflejados en una disminución de la tasa de homicidios, el aumento de expedientes de investigación criminal generados desde la institución y un incremento en la confianza de la gente en la Policía Nacional”, señaló Rivera.

A finales de 2018, el Congreso Nacional prolongó el período de trabajo de la Comisión de Depuración hasta 2022.

La Policía cuenta con un poco más de 16,000 miembros en toda su estructura.